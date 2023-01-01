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Притворись моей женой Притворись моей женой
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Just Go with It Притворись моей женой 2011 / США
7.4 Оцените
166 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Смотрите за 1
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Награды и номинации фильма Притворись моей женой

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая комедийная роль
Номинант
Золотая малина 2012 Золотая малина 2012
Худшая женская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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