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Притворись моей женой
Награды и номинации фильма Притворись моей женой
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Притворись моей женой
2011 / США
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7.4
Оцените
166
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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MTV Movie Awards 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая комедийная роль
Номинант
Золотая малина 2012
Худшая женская роль
Номинант
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