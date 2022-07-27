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Постер фильма Шпион, которого не было
6.3
Шпион, которого не было - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Шпион, которого не было
6.3

Шпион, которого не было

, 2022
Rogue Agent
Великобритания, Германия, США / драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Шпион, которого не было
6.3
Шпион, которого не было - Дублированный трейлер
Шпион, которого не было  Дублированный трейлер

О фильме

Начало отношений с харизматичным незнакомцем оборачивается шпионскими страстями, когда тот признается, что служит в контрразведке МИ-5. Но и это — лишь верхушка айсберга. На самом деле «агент» находится в розыске за мошенничество и втянул в свою паутину сразу нескольких жертв, которые доверили ему не только деньги, но и свои жизни. Теперь обманутая женщина жаждет восстановить справедливость и спасти других от его обольстительной лжи.

В ролях

Джеймс Нортон
Джеймс Нортон
Robert Freegard
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Alice Archer
Сара Голдберг
Сара Голдберг
Мариса Абела
Мариса Абела
Sophie Jones
Шазад Латиф
Шазад Латиф
Matthew Douglas
Matty
Rob Malone
Ian Preston
Фрейя Мавор
Фрейя Мавор
Mae Hansen
Peter Heenan
Niall O'Connor
Michael Drake
Sean O'Hagan
Джулиан Бэррэтт
Джулиан Бэррэтт
Phil
Филип Райт
Jeremy Ascott
Режиссер Адам Паттерсон
Сценарист Майкл Броннер, Адам Паттерсон, Declan Lawn
Композитор Hannah Peel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Германия / США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 27 июля 2022
Премьера в мире 27 июля 2022
Дата выхода
12 августа 2022 Испания 16
25 августа 2022 Нидерланды 12
18 августа 2022 Украина 16+
Сборы в мире $192 880
Производство Anhinga Media, Great Point Media, Night Train Media
Другие названия
Rogue Agent, Agente oculto, Caccia all'agente Freegard, Chasing Agent Freegard, Freegard, Gazember ügynök, O Agente Vigarista, Petturlik agent, Szpieg, którego nie było, Διπλή ταυτότητα, Двойной агент, Фіктивний агент, Шпион, которого не было, عميل محتال, 로그 에이전트, 弗雷加德, Szpieg którego nie było, Rogue Agent - Er liebt nur dich

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 31 мая 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Шпион, которого не было - Дублированный трейлер
Шпион, которого не было Дублированный трейлер
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Цитаты

[первые реплики]
Sophie Jones [закадровый голос] У шпионов есть один приём. Он сказал мне, что их этому учат в первый же день обучения. Если хочешь мгновенно установить контакт с человеком, смотри ему в глаза. Достаточно ненадолго — лишь чтобы заметить цвет глаз.

Отзывы о фильме

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