[первые реплики]

Sophie Jones [закадровый голос] У шпионов есть один приём. Он сказал мне, что их этому учат в первый же день обучения. Если хочешь мгновенно установить контакт с человеком, смотри ему в глаза. Достаточно ненадолго — лишь чтобы заметить цвет глаз.