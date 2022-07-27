Начало отношений с харизматичным незнакомцем оборачивается шпионскими страстями, когда тот признается, что служит в контрразведке МИ-5. Но и это — лишь верхушка айсберга. На самом деле «агент» находится в розыске за мошенничество и втянул в свою паутину сразу нескольких жертв, которые доверили ему не только деньги, но и свои жизни. Теперь обманутая женщина жаждет восстановить справедливость и спасти других от его обольстительной лжи.
|12 августа 2022
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