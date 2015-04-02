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Телохранитель Телохранитель
Киноафиша Фильмы Телохранитель Отзывы о фильме «Телохранитель»
London Boulevard Телохранитель 2010 / США / Великобритания
7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Телохранитель»

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
уххх такой заголовок ^_^ глядя на название сразу подумалось, а безумного вокала здесь не будет в духе:

Ээээнд аааааааиииияяяяяй вилл олвэейз лав ююююююуууууууууу вилл олвэейз лаааааааав юууууууу....и тд?

напишите, кто посмотрел...вдруг найтли тыкали в разные не видные под одеждой места иголками пока она не...кхм...запела

неее...скачаю, наверно, потом в сети, дома посмотрю...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чеми 2 апреля 2015, 12:51
фильм не порадовал. Кире Найтли не подходят такие роли,мало того она кошмарно сыграла. мало сцен с "мордобоем" было,ведь Колин Фаррелл для них очень подходит. фильм не динамичен,только оканцовка порадовала-неожиданная)))6 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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