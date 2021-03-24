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Бен Чаплин
Бен Чаплин
Ben Chaplin
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Бен Чаплин
Ben Chaplin
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Дата рождения
31 июля 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
180 см
Биография Бена Чаплина
Родился 31 июля 1970 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Бена Чаплина
Раскопки
биография, драма, исторический
2021, Великобритания
6.0
Дороги
драма
2019, Германия / Франция
6.0
Удивительная миссис Мэй
драма
2017, Великобритания / США
6.0
Малыш
драма, военный, комедия
2015, США / Мексика
7.0
Военная книга
драма, военный
2014, Великобритания
6.0
Между
триллер, ужасы
2011, США
6.0
Телохранитель
мелодрама, криминал
2010, США / Великобритания
7.0
Дориан Грей
драма
2009, Великобритания
7.0
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