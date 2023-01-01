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Телохранитель
Телохранитель, 2010: актеры и роли
London Boulevard
Телохранитель
2010 / США / Великобритания
Трейлер
7.4
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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Телохранитель, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Монахэн
William Monahan
В ролях
Кира Найтли
Keira Knightley
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Рэй Уинстон
Ray Winstone
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Jamie Campbell Bower
Бен Чаплин
Ben Chaplin
Эдди Марсан
Eddie Marsan
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Мэтт Кинг
Matt King
Анна Фрил
Anna Friel
В прокате
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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