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Телохранитель Телохранитель
Киноафиша Фильмы Телохранитель Телохранитель, 2010: актеры и роли
London Boulevard Телохранитель 2010 / США / Великобритания
7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Телохранитель, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Монахэн William Monahan
В ролях
Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Рэй Уинстон Рэй Уинстон Ray Winstone Джейми Кэмпбелл Бауэр Джейми Кэмпбелл Бауэр Jamie Campbell Bower Бен Чаплин Бен Чаплин Ben Chaplin Эдди Марсан Эдди Марсан Eddie Marsan Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Мэтт Кинг Matt King Анна Фрил Анна Фрил Anna Friel
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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