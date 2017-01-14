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The Hippopotamus

Гиппопотам, 2016

2016 / Великобритания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Уморительное расследование, которое ведет журналист-выпивоха
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это второй фильм британского режиссёра Джона Дженкса, который дебютировал в 2013 году с лентой «Изгиб». Одним из сценаристов его новой картины выступил известный комик, писатель и кинематографист Стивен Фрай. Главные роли исполнили также известные в Великобритании актёры, среди которых двукратный лауреат Венецианского кинофестиваля Мэттью Модайн («Цельнометаллическая оболочка»), Фиона Шоу, известная по роли тёти Петуньи в «Гарри Поттере», Рассел Тови, снимавшийся в эпизодах сериалов «Доктор Кто» и «Шерлок», а также Роджер Аллам («Игра престолов», «Королева», «Железная леди»).

В основу сюжета легла книга вышеупомянутого Стивена Фрая, которую он написал ещё в 1994 году. В центре сюжета журналист Тед Уоллис, которого все называют Гиппопотам, и его поведение совершенно не вписывается в рамки приличия. В один день начальство просто не выдерживает и увольняет бесстыдника. Но вместо того чтобы пуститься во все тяжкие, он ввязывается в очередное журналистское расследование, правда, делает это тайно по наводке своей родственницы Джейн. Он отправляется в огромное поместье с ещё более огромными залежами элитного алкоголя. Но обстоятельства дела не такие простые, как он себе воображал, поэтому расследование обещает быть очень уморительным и непредсказуемым.

- по роману Стивена Фрая

Низвергнутый поэт, страстный любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. В центре этих событий оказывается младший сын лорда Логан – ангельский подросток с необузданной сексуальной фантазией. Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием вывести всех на чистую воду, однако разгадка «тайны без преступления» приводит к поразительным последствиям.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 июня 2017
Премьера в мире 14 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Джон Дженкс
Джон Дженкс
В ролях
Роджер Аллам
Роджер Аллам
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Рассел Тови
Рассел Тови
Адриан Буше
Адриан Буше
Скотт Чэмберс
Скотт Чэмберс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гиппопотам 3 постера
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Гиппопотам
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Тед Уоллис (Роджер Аллам) не просто талантливый поэт, его поэтическое дарование – общепризнанный факт: томики стихов украшают полки в кабинетах врачей, детишек в школе заставляют зубрить его рифмованные строчки, самого же автора приглашают на ТВ. Начитанность, циничность, неприятие откровенной халтуры и самоирония  вкупе с завышенной самооценкой видны в Теде невооруженным глазом. Но после словоохотливой паузы стоит все же добавить, что за последние годы из-под пера Уоллиса не вышло…
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Катерина Радюк 5 июля 2017, 13:22
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