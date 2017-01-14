Гиппопотам, 2016

Это второй фильм британского режиссёра Джона Дженкса, который дебютировал в 2013 году с лентой «Изгиб». Одним из сценаристов его новой картины выступил известный комик, писатель и кинематографист Стивен Фрай. Главные роли исполнили также известные в Великобритании актёры, среди которых двукратный лауреат Венецианского кинофестиваля Мэттью Модайн («Цельнометаллическая оболочка»), Фиона Шоу, известная по роли тёти Петуньи в «Гарри Поттере», Рассел Тови, снимавшийся в эпизодах сериалов «Доктор Кто» и «Шерлок», а также Роджер Аллам («Игра престолов», «Королева», «Железная леди»).

В основу сюжета легла книга вышеупомянутого Стивена Фрая, которую он написал ещё в 1994 году. В центре сюжета журналист Тед Уоллис, которого все называют Гиппопотам, и его поведение совершенно не вписывается в рамки приличия. В один день начальство просто не выдерживает и увольняет бесстыдника. Но вместо того чтобы пуститься во все тяжкие, он ввязывается в очередное журналистское расследование, правда, делает это тайно по наводке своей родственницы Джейн. Он отправляется в огромное поместье с ещё более огромными залежами элитного алкоголя. Но обстоятельства дела не такие простые, как он себе воображал, поэтому расследование обещает быть очень уморительным и непредсказуемым.