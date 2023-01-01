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Как царь-батюшка всея Арктики Америку покорял Кадр из фильма «Норм и несокрушимые» Эх, не царево это дело – за морскими котиками по сугробам гоняться! Но ничего не попишешь: ежели не охотиться, подданные совсем уважать перестанут. А белому медведю королевских кровей, наследному принцу Севера без уважения народа никак нельзя! Вот и приходится добряку Норму часами бегать за обнаглевшей добычей, которая почему-то совсем не желает ловиться. Но однажды, во время очередного такого…