Джеки Чан собирается сняться в сиквеле фильма «Каратэ-пацан»

Студия Sony Pictures уже много лет пытается запустить в производство сиквел «Каратэ-пацана», но только относительно недавно проект сдвинулся с мертвой точки. Теперь портал Discussing Film выяснил, что в новом фильме вернется Джеки Чан.

В ленте 2010 года рассказывается история двенадцатилетнего Дре Паркера (Джейден Смит), переехавшего вместе с матерью-одиночкой (Тараджи П. Хенсон) из родного Детройта в незнакомый Пекин. Там он сталкивается с многочисленными трудностями и культурными предрассудками, пока не встречает мудрого наставника в лице пожилого знатока боевых искусств мистера Хана (Чан). О чем пойдет речь в продолжении, а также вернется ли в проекте Смит, пока не неизвестно.

Режиссером картины выступит Джонатан Энтвистл, создатель сериалов «Конец ***го мира» и «Меня это не устраивает!», который также разрабатывает для Netflix киновселенную «Могучих рейнджеров».

Сейчас на сервисе Netflix готовится к финалу сериал «Кобра Кай», являющийся многосерийным продолжением оригинального «Парня-каратиста» (1984) и его сиквелов. Создатели шоу никак не причастны к производству полнометражного фильма Sony, так что сюжетных пересечений ждать не стоит.

Премьера нового «Каратэ-пацана» предварительно намечена на 7 июня 2024 года.