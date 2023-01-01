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Американская история Х Американская история Х
Киноафиша Фильмы Американская история Х Американская история Х, 1998: актеры и роли
American History X Американская история Х 1998 / США
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51 голос Рейтинг IMDb: 8.5
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Американская история Х, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Кэй Tony Kaye
В ролях
Эдвард Нортон Эдвард Нортон Edward Norton Эдвард Ферлонг Эдвард Ферлонг Edward Furlong Беверли Д’Анджело Беверли Д’Анджело Beverly D'Angelo Дженнифер Лиен Эллиотт Гулд Эллиотт Гулд Elliott Gould Файруза Балк Файруза Балк Fairuza Balk
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