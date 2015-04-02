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Прошлой ночью в Нью-Йорке
Отзывы о фильме «Прошлой ночью в Нью-Йорке»
Last Night
Прошлой ночью в Нью-Йорке
2010 / США
Трейлер
7.7
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 6.5
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DutchLady
2 апреля 2015, 12:51
Фильм на самом деле тонкий и умный. Любителям зрелищ не рекомендуется. Фильм о сложностях человеческих отношений, о нюансах, о непонимании, о неДОпонимании. О том, имеет ли какое-то значение брак, особенно если нет детей, возможно, жить вместе без всяких обязательств - достаточно. Можно ли простить измену, если любишь человека? И любишь ли ты человека, если в трудные моменты думаешь о другом? Ведь в жизни все на самом деле так и непросто.
Это не голливудская романтическая мелодрама. Это просто другой жанр. И идя в кино, надо на это настроиться. Еще понравилось, что фильм стильный. Ну и конечно, играют две красавицы, что тоже приятно. Уортингтон-то такой же вялый как в Аватаре. Ну, возомжно, он и доложен быть таким по фильму. Во всяком случае форма соответствует содержанию.
2 апреля 2015, 12:51
2
0
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Freudy
2 апреля 2015, 12:51
Интересно было наблюдать за людьми после киносеанса. Некоторые долго не вставали со своих мест, вообще давно не видел, чтобы так массово люди всерьез задумывались. Да, фильм глубоко цепляет. Высший балл!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший, согласна со всеми высказываниями.
У кого были подобные ситуации в жизни (а они почти у всех были или есть, или будут) - фильм оценят......
Кстати, концовка тоже неоднозначная...Теперь мужу Найтли придется мучаться, почемму она плакала, откуда вечерние туфли и кто все-таки эти "мы", которые захлопнули дверь в квартире друга.....
Да и Ева все ще будет работать в его компании, и будет это все еще раз повторяться....наверно....
Пока они сами не исключат этих вторых людей из своей жизни....
10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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akula
2 апреля 2015, 12:51
Фильм фигня полнейшая! Поставила 5 баллов. Понравится наверное тем, у кого нет семьи, или тем, кто имеет схожие проблемы со своей второй половиной. Фильм жутко растянут. Героиня Киры Найтли одевается женственно только на свидание со своим бывшим, для мужа она так не одевается. Не удивительно, что его потянуло на более сексапильную коллегу!✊ К тому же эти сцены ревности только подтолкнули его к ней. И фильм закончился тогда, когда только должны были по-настоящему развиваться события. А режиссер заставил зрителя самому додумывать, что будет дальше и как всё будет развиваться. Абсолютно незаконченный фильм.
2 апреля 2015, 12:51
0
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
«Прошлой ночью в Нью-Йорке» - средняя история с довольно слабым сюжетом и посредственной игрой актеров. Самое главное, за обилием внешних событий, в фильме совершенно не ощущается того, вокруг чего все должно было бы вроде крутиться – отношений героев. Ни чувств, ни искры. Можете сходить на «Прошлой ночью в Нью-Йорке», чтобы посмотреть на главных героинь – звезды все же. И чтобы убедиться, что не все топ-модели хороши в кино. Если не заснете, конечно)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Кира Найтли и Ева Мендес – это кино можно смотреть хотя бы ради них. И они справились в этой любовной истории блестяще. Они настолько разные, что поневоле понимаешь метания мужчины, оказавшегося в ситуации выбора между этими двумя женщинами. Найтли – утонченная и аристократичная, Мендес – женщина-вамп. Очень хорошо проведены эти две параллельные истории измены – суть одна, а нюансы такие разные. «Прошлой ночью в Нью-Йорке» - посмотрите обязательно. Хорошая женская история.
2 апреля 2015, 12:51
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
До самой развязки было не до конца ясно, чем же все закончится и смогут ли супруги перейти определенную черту))) Очень четко прописаны все стадии отношений и реакции героев на происходящие события. Кира Найтли мне очень понравилась – она настоящее украшение фильма. По сравнению с Евой Мендес ее образ намного богаче. Понравился сам антураж – Нью-Йорк, все-таки это особенный образ жизни. Сразу чувствуется, что это не Европа и не просто Америка. Так что посмотрите обязательно. И для глаз, и для души полезно)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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даша
10 октября 2015, 18:31
фильм поймут,те кто был в таких ситуациях.я его смотрела осенью 2013 и была на месте героини Евы Мендес поэтому переживала особенно остро. даже тем кому не понравился сюжет должны оценить музыку фильма..она просто гениальна.
10 октября 2015, 18:31
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Это не голливудская романтическая мелодрама. Это просто другой жанр. И идя в кино, надо на это настроиться. Еще понравилось, что фильм стильный. Ну и конечно, играют две красавицы, что тоже приятно. Уортингтон-то такой же вялый как в Аватаре. Ну, возомжно, он и доложен быть таким по фильму. Во всяком случае форма соответствует содержанию.
У кого были подобные ситуации в жизни (а они почти у всех были или есть, или будут) - фильм оценят......
Кстати, концовка тоже неоднозначная...Теперь мужу Найтли придется мучаться, почемму она плакала, откуда вечерние туфли и кто все-таки эти "мы", которые захлопнули дверь в квартире друга.....
Да и Ева все ще будет работать в его компании, и будет это все еще раз повторяться....наверно....
Пока они сами не исключат этих вторых людей из своей жизни....
10/10
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