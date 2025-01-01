Меню
Награды и номинации мультфильма Горбун из Нотр Дама 1996

Оскар 1997 Оскар 1997
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотая малина 1997 Золотая малина 1997
Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Номинант
 Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Номинант
