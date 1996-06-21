Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Hunchback of Notre Dame
Poster of The Hunchback of Notre Dame
Poster of The Hunchback of Notre Dame
Poster of The Hunchback of Notre Dame
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 7
Rate
4 posters
Kinoafisha Films The Hunchback of Notre Dame

The Hunchback of Notre Dame

The Hunchback Of Notre Dame 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A deformed bell-ringer must assert his independence from a vicious government minister in order to help his friend, a gypsy dancer.
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1996
World premiere 21 June 1996
Release date
21 June 1996 Russia 6+
12 September 1996 Australia
21 June 1996 Brazil
28 November 1996 Czechia U
15 November 1996 Denmark
13 December 1996 Estonia
22 November 1996 Finland K-7
27 November 1996 France
28 November 1996 Germany
19 July 1996 Great Britain
15 November 1996 Greece
19 July 1996 Ireland
21 June 1996 Israel
6 December 1996 Italy
21 June 1996 Kazakhstan
28 November 1996 Netherlands
29 November 1996 Norway 6
21 August 1996 Philippines G
26 November 1996 Portugal
22 August 1996 Singapore G
6 July 1996 South Korea
1 November 1996 Spain
15 November 1996 Sweden
21 June 1996 USA
21 June 1996 Ukraine
MPAA G
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $325,338,851
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation
Also known as
The Hunchback of Notre Dame, El jorobado de Notre Dame, De klokkenluider van de Notre Dame, Le Bossu de Notre-Dame, O Corcunda de Notre Dame, Горбун из Нотр-Дама, A Notre Dame-i toronyőr, Cocosatul de la Notre Dame, Der Glöckner von Notre Dame, Dzwonnik z Notre Dame, El geperut de Notre Dame, El geperut de Notre-Dame, Goozhposht-e Notre Dam, Ha-Giben M'Notre Dame, Hringjarinn í Notre Dame, I Panagia ton Parision, Il gobbo di Notre Dame, Jumalaema kiriku kellamees, Klokkeren fra Notre Dame, Kurrizoja i Notre Damit, Notr-Dam cho'chqasi, Notr-Dam qozbeli, Notre Dame'ın Kamburu, Notre Damen kellonsoittaja, Notredamski zvonar, Paryžiaus katedros kuprius, Ringaren i Notre Dame, Ringeren i Notre Dame, Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà, The Bells of Notre Dame, Zvonar crkve Notre Dame, Zvonár u Matky Božej, Zvoník u Matky Boží, Η Παναγία των Παρισίων, Горбань із Нотр-Даму, Звонар Богородичине цркве, Нотр-Дам бүкірі, Парижката света Богородица, ノートルダムの鐘, 鐘樓怪人, 鐘樓駝俠
Director
Gary Trousdale
Kirk Wise
Cast
Jason Alexander
Jason Alexander
Mary Kay Bergman
Mary Kay Bergman
Corey Burton
Jim Cummings
Jim Cummings
Cast and Crew
Similar films for The Hunchback of Notre Dame
The Road to El Dorado 7.7
The Road to El Dorado (2000)
Cinderella 7.3
Cinderella (1950)
Snow White and the Seven Dwarfs 7.6
Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Little Mermaid 7.7
The Little Mermaid (1989)
Beauty and the Beast 7.9
Beauty and the Beast (1946)
The Hunchback of Notre Dame II 4.6
The Hunchback of Notre Dame II (2002)
Beauty and the Beast 8.2
Beauty and the Beast (1991)
Where the Wild Things Are 7.1
Where the Wild Things Are (2009)
Brother Bear 5.6
Brother Bear (2003)
Lilo & Stitch 7.0
Lilo & Stitch (2002)
Treasure Planet 6.2
Treasure Planet (2002)
The Living Forest / El bosque animado 5.7
The Living Forest / El bosque animado (2001)
Cartoon in Collections
Best Disney Cartoons Best Disney Cartoons
Best Animated Feature Films of All Time Best Animated Feature Films of All Time

Cartoon rating

6.9
Rate 13 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Frollo [opens his dictionary] Shall we review your alphabet today?
Quasimodo Oh, yes, Master. I would like that very much.
Frollo Very well.
[pours Quasimodo a wine]
Frollo A?
Quasimodo Abomination.
Frollo [pours himself a wine] B?
Quasimodo Blasphemy.
Frollo [puts the cork back on the wine bottle] C?
Quasimodo C-C-Contrition.
Frollo [raises his cup] D?
Quasimodo [smiling enthusiastically] Damnation!
Frollo E?
Quasimodo [points and winks] *Eternal* damnation!
Frollo Good. F?
[sips his wine]
Quasimodo [shrugs his shoulders] Festival.
Frollo [spits out his wine, coughs, then wipes his lips] Excuse me?
Quasimodo [realising his mistake] F-F-Forgiveness.
Frollo You said...
[shuts the dictionary]
Frollo "Festival."
Quasimodo *No*!
Frollo You're thinking about going to the Festival.
Quasimodo I-It's just that, *you* go every year.
Frollo *I* am a public official! I *must* go, but I don't enjoy a *moment*!
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more