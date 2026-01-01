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Медкен Эмик
Mädchen Amick
Киноафиша
Персоны
Медкен Эмик
Медкен Эмик
Mädchen Amick
Дата рождения
12 декабря 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Медкен Эмик
Родилась 12 декабря 1970 года. Спаркс, Невада, США.
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Популярные фильмы
8.3
Ясновидец
(2006)
8.3
Твин Пикс
(1990)
8.2
Блудливая Калифорния
(2007)
Фильмография Медкен Эмик
7
Блестящие умы
драма
2024, США
6.7
Ривердэйл
драма, криминал, детектив
2017, США
7.3
Любовь
драма, комедия
2016, США
7.5
Ведьмы Ист-Энда
драма, фэнтези, мелодрама
2013, США
8.1
Лонгмайр
драма, триллер, вестерн
2012, США
6.6
Пастырь 3D
Priest
ужасы, приключения
2010, США
Смотреть трейлер
7.3
До смерти красива
драма, комедия
2009, США
8.1
Белый воротничок
драма, комедия, криминал
2009, США
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Новости о Медкен Эмик
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