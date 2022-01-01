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Отцы и деды Отцы и деды
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Отцы и деды, 1982

1982 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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В центре сюжета этой лирической комедии – три поколения семейства Луковых. Они живут вместе в небольшой квартире и постоянно оказываются в эпицентре курьезных ситуаций благодаря жизнелюбивому Лукову-деду, который никак не может смириться с мыслью о приближающейся пенсии. То и дело Луков-дед не дает покоя сыну Павлу и внуку Леше – например, сиганет с балкона или сам остановит бульдозер. Но вот будущего пенсионера посещает новая идея, которая кажется Луковым совсем уж безумной: на старости лет дедушка решает найти себе жену.

  • «Отцы и деды» стали последней работой режиссера и сценариста Юрия Егорова («Они были первыми», «За облаками – небо»). Егоров скончался 27 февраля 1982 года, до премьеры своей картины.
  • Съемки фильма прошли в Смоленске – на Горбатом мосту в Лопатинском саду, у дома № 11 по улице Ленина, возле Днепра ниже Колхозной площади, на улице Советской, а также в гостинице «Россия», где проживала съемочная группа. Исполнитель главной роли Анатолий Папанов, уроженец города Вязьма под Смоленском, признавался, что был очень рад оказаться в родной области.
  • Для некоторых сцен кинематографистам пришлось перекрашивать листву на липе из зеленого в желтый, поскольку по сюжету действие картины разворачивается осенью, а сами съемки проходили в летний период. Некоторые деревья так пострадали от жара софитов, что листва на них облетела.

Герой фильма, недавно вышедший на пенсию, остается человеком энергичным и жизнелюбивым. И решил этот мужчина в полном расцвете сил, способный остановить трактор и спрыгнуть с балкона, доказать окружающим, что все еще впереди и что он, если захочет, сможет все, даже жениться…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в России 23 сентября 1982
Премьера в мире 23 сентября 1982
Возраст 12+
Режиссер
Юрий Егоров
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Алексей Ясулович
Галина Польских
Галина Польских
Людмила Аринина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отцы и деды 1 постер
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Отцы и деды
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