Отцы и деды, 1982

В центре сюжета этой лирической комедии – три поколения семейства Луковых. Они живут вместе в небольшой квартире и постоянно оказываются в эпицентре курьезных ситуаций благодаря жизнелюбивому Лукову-деду, который никак не может смириться с мыслью о приближающейся пенсии. То и дело Луков-дед не дает покоя сыну Павлу и внуку Леше – например, сиганет с балкона или сам остановит бульдозер. Но вот будущего пенсионера посещает новая идея, которая кажется Луковым совсем уж безумной: на старости лет дедушка решает найти себе жену.