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Киноафиша Фильмы Десять негритят

Десять негритят

Desyat negrityat 18+
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О фильме

Несколько ранее незнакомых друг с другом человек одновременно оказываются на Негритянском острове, куда их привело письмо с приглашением, полученное от некоего А.Н.Оуэна. Среди прибывших — люди самого разного возраста и социального статуса: судья, пожилая леди, учительница, военный в отставке, врач, судья, полицейский. Вскоре выясняется, что самого Оуэна на острове нет — гостей встречает и помогает им разместиться обслуга, нанятая пару дней назад и тоже никогда не видевшая загадочного Оуэна. Из-за плохой погоды прибывшие остаются на острове, надеясь, что ситуация вскоре прояснится.

Во время первого совместного обеда происходит еще одно странное событие: незнакомый голос, звучащий, как выяснится, из граммофона, зачитывает обвинение, согласно которому каждый из присутствующих обвиняется в убийстве одного или нескольких человек, которое он, по словам говорящего, совершил в прошлом. В числе обвиняемых оказываются как гости, так и слуги. Гости шокированы и потрясены осведомленностью неизвестного, но в общении между собой отказываются соглашаться с обвинениями.

Когда один из гостей падает замертво, все понимают, что у обвинителя очень серьезные намерения...

Экранизация одноименного детектива Агаты Кристи. Фильм стал первой экранизацией, в которой сохранилась оригинальная депрессивная концовка книги и не были существенно изменены персонажи и детали преступлений. Кроме того, фильм носит оригинальное название книги, которое, в случае с книгой, было изменено на “И никого не стало” из-за соображений политкорректности.

Экстерьеры картины были сняты в Крыму, в двух знаменитых особняках: Ласточкином Гнезде и усадьбе Воронцовых. Съёмки в помещениях производились в павильонах Одесской киностудии, для чего были созданы оригинальные декорации.

При внимательном рассмотрении кадра, в котором чья-то рука расставляет на серебряном подносе фарфоровые фигурки негритят, можно увидеть в отражении серебряного подноса лицо человека, расставляющего их. Это режиссёр фильма Станислав Говорухин, курящий сигару.

Татьяна Друбич не смогла остаться на съёмки финальной сцены, поэтому в кадре показаны ноги одной из ассистенток. При этом был допущен киноляп: в двух соседствующих кадрах на героине надеты чулки разного цвета.

Сцена убийства Ломбарда снималась на “генеральском” пляже санатория “Жемчужина” в районе “Ласточкиного гнезда”.

Владимир Зельдин, который был самым пожилым актером в съемочной группе, дожил до 101 года и умер в 2016 году.

Актер Анатолий Ромашин отказывался играть свою смерть в кадре, поскольку был очень суеверным человеком. В ходе съемок этой сцены чуть не погиб дублер актера — волной его выбросило на камни и он сильно поранился.

Александр Кайдановский, сыгравший Филиппа Ломбарда, долго отказывался от роли и согласился только ради гонорара. Интересно, что его персонаж тоже брался за работу исключительно из-за денег.

Александр Абдулов закончил читать сценарий в том месте, где погибает его герой. После этого он донимал директора фильма Александра Басаева вопросом: “Кто убийца?”.

Голос на пластинке принадлежит актеру Игорю Ясуловичу.

В экранизации пропущен предпоследний куплет считалочки. В той версии перевода, которая использована в фильме, он звучит так: “Двое негритят легли на солнцепёке: один сгорел — и вот один, несчастный, одинокий...”.

Позднее Станислав Говорухин признавался, что в “Десяти негритятах” ему удалось собрать лучший актерский состав за все годы режиссерской карьеры.

Десять человек приглашены на Негритянский остров под разными предлогами. Оказавшись в замке, каждый слышит записанный на пластинку смертный приговор. На столе — черные фигурки негритят, в каждой спальне — стишок на стене. «Десять негритят решили пообедать, один из них вдруг поперхнулся, и их осталось девять». Умирает человек — исчезает фигурка негритенка…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 11 ноября 1987
Дата выхода
28 декабря 1987 СССР
11 ноября 1987 США
Производство Odessa Film Studio
Другие названия
Desyat negrityat, Ten Little Indians, Десять негритят, Agatha Christie: Das letzte Weekend, Dziesięcioro murzyniątek, E Não Sobrou nenhum, Ten Little Niggers, Zece negri mititei, Десятеро негренят
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Владимир Зельдин
Владимир Зельдин
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Александр Кайдановский
Александр Кайдановский
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
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28 августа 2017 16:12
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