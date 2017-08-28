Экранизация одноименного детектива Агаты Кристи. Фильм стал первой экранизацией, в которой сохранилась оригинальная депрессивная концовка книги и не были существенно изменены персонажи и детали преступлений. Кроме того, фильм носит оригинальное название книги, которое, в случае с книгой, было изменено на “И никого не стало” из-за соображений политкорректности.

Экстерьеры картины были сняты в Крыму, в двух знаменитых особняках: Ласточкином Гнезде и усадьбе Воронцовых. Съёмки в помещениях производились в павильонах Одесской киностудии, для чего были созданы оригинальные декорации.

При внимательном рассмотрении кадра, в котором чья-то рука расставляет на серебряном подносе фарфоровые фигурки негритят, можно увидеть в отражении серебряного подноса лицо человека, расставляющего их. Это режиссёр фильма Станислав Говорухин, курящий сигару.

Татьяна Друбич не смогла остаться на съёмки финальной сцены, поэтому в кадре показаны ноги одной из ассистенток. При этом был допущен киноляп: в двух соседствующих кадрах на героине надеты чулки разного цвета.

Сцена убийства Ломбарда снималась на “генеральском” пляже санатория “Жемчужина” в районе “Ласточкиного гнезда”.

Владимир Зельдин, который был самым пожилым актером в съемочной группе, дожил до 101 года и умер в 2016 году.

Актер Анатолий Ромашин отказывался играть свою смерть в кадре, поскольку был очень суеверным человеком. В ходе съемок этой сцены чуть не погиб дублер актера — волной его выбросило на камни и он сильно поранился.

Александр Кайдановский, сыгравший Филиппа Ломбарда, долго отказывался от роли и согласился только ради гонорара. Интересно, что его персонаж тоже брался за работу исключительно из-за денег.

Александр Абдулов закончил читать сценарий в том месте, где погибает его герой. После этого он донимал директора фильма Александра Басаева вопросом: “Кто убийца?”.

Голос на пластинке принадлежит актеру Игорю Ясуловичу.

В экранизации пропущен предпоследний куплет считалочки. В той версии перевода, которая использована в фильме, он звучит так: “Двое негритят легли на солнцепёке: один сгорел — и вот один, несчастный, одинокий...”.

Позднее Станислав Говорухин признавался, что в “Десяти негритятах” ему удалось собрать лучший актерский состав за все годы режиссерской карьеры.