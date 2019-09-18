Час дьявола, 2019

- Фильм «Час дьявола» — полнометражный ремейк одноименной короткометражки 2016 года.

- Короткометражку снял тот же режиссер, что и картину 2019 года.

- Помимо этих фильмов, Дэмиен ЛеВек снял картину «Мрачно, смертельно, ужасно» в 2018 году, но она не выходила в прокат в России.

Премьера фильма состоялась на фестивале «Fantastic Fest» в 2019 году в Остине.

По словам режиссера Дэмиена ЛеВека, идея фильма родилась из одержимости многих людей реалити-шоу и их готовности поверить во все, что они видят в сети.

Рисунок демона, созданный маленьким мальчиком в начале фильма, дублирует рисунок режиссера Дэмиена ЛеВека, который он сделал в детстве, когда учился в католической школе. К Рождеству дети должны были нарисовать имбирного человечка, а он добавил ему рога, злобные глаза и острые зубы, из-за чего его родителей вызвали в школу.

Некоторые зрители сравнивали собакоподобных существ в фильме с демогоргонами из «Очень странных дел», но они появились в короткометражке Дэмиена ЛеВеки раньше выхода сериала.

Так как режиссер Дэмиен ЛеВека намеревался по максимуму отказаться от использования графики, первоначально планировалось, что и собакоподобные существа будут сыграны загримированными актерами. Однако оказалось, что на это уйдет слишком много ресурсов, поэтому животных пришлось создавать с помощью спецэффектов.

Все трюки, кроме одного, где героиня впечатывается в стенку, актриса Аликс Анджелис выполняла самостоятельно.