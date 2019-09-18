Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Час дьявола Час дьявола
Киноафиша Фильмы Час дьявола
Cleansing Hour

Час дьявола, 2019

2019 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Молодые предприниматели Дрю и Макс (Райан Гузнер и Кайл Галлнер) ведут онлайн-трансляции сеансов экзорцизма, которые пользуются популярностью. На самом же деле это все, конечно, тщательно спланированные постановки, нацеленные на зарабатывание денег. Однажды происходит невероятное — у одной из нанятых актрис внутри оказывается действительно нечто необъяснимое. Демон внутри девушки берет в заложники не только ее, но и всю команду. Что может быть хуже? Одержимой оказывается невеста Дрю, Лейн. 

Перед быстро растущей в интернете аудиторией демон подвергает Макса  жестоким и унизительным испытаниям, призванным наказать его за предыдущие игры на камеру. Тем временем, пытаясь спасти любовь всей своей жизни, Дрю обнаруживает, что зловещий мотив демона заключается не только в мести, но и в том, чтобы раскрыть темные тайны, которые он, Макс и Лейн скрывали друг от друга. У друзей не так много времени, чтобы открыть друг другу правду, или же им придется встретиться с Создателем. Однако правда может оказаться ничуть не лучше устроенных демоном пыток.

- Фильм «Час дьявола» — полнометражный ремейк одноименной короткометражки 2016 года. 

- Короткометражку снял тот же режиссер, что и картину 2019 года. 

- Помимо этих фильмов, Дэмиен ЛеВек снял картину «Мрачно, смертельно, ужасно» в 2018 году, но она не выходила в прокат в России. 

Премьера фильма состоялась на фестивале «Fantastic Fest» в 2019 году в Остине.

По словам режиссера Дэмиена ЛеВека, идея фильма родилась из одержимости многих людей реалити-шоу и их готовности поверить во все, что они видят в сети.

Рисунок демона, созданный маленьким мальчиком в начале фильма, дублирует рисунок режиссера Дэмиена ЛеВека, который он сделал в детстве, когда учился в католической школе. К Рождеству дети должны были нарисовать имбирного человечка, а он добавил ему рога, злобные глаза и острые зубы, из-за чего его родителей вызвали в школу.

Некоторые зрители сравнивали собакоподобных существ в фильме с демогоргонами из «Очень странных дел», но они появились в короткометражке Дэмиена ЛеВеки раньше выхода сериала.

Так как режиссер Дэмиен ЛеВека намеревался по максимуму отказаться от использования графики, первоначально планировалось, что и собакоподобные существа будут сыграны загримированными актерами. Однако оказалось, что на это уйдет слишком много ресурсов, поэтому животных пришлось создавать с помощью спецэффектов.

Все трюки, кроме одного, где героиня впечатывается в стенку, актриса Аликс Анджелис выполняла самостоятельно.

Друзья-аферисты прославились благодаря популярному онлайн-шоу, где они изображают священников и изгоняют несуществующих злых духов. Но их обману приходит конец, когда в прямом эфире появляется настоящий демон.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 13 августа 2020
Премьера онлайн 6 декабря 2019
Премьера в мире 18 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Дэмиен ЛеВек
В ролях
Райан Гузман
Райан Гузман
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Аликс Анджелис
Крис Лью
Кум Хой
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Ужасы про призраков Ужасы про призраков
Лучшие фильмы ужасов Лучшие фильмы ужасов
Фильмы про демонов Фильмы про демонов
Постер фильма Час дьявола 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Час дьявола смотреть онлайн

Час дьявола
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Популярное онлайн-шоу «Час дьявола» приковывает к экранам сотни тысяч людей. Его суть проста: обаятельный священник проводит пугающий обряд экзорцизма, спасая обратившихся за помощью. Правда, стоит трансляции прекратиться и погаснуть софитам, как становится понятно: это всего лишь эффектно срежиссированная постановка. Летающие книги висят на лесках, святая вода и красочный дым — обманка, как и сложные технические конструкции, убеждающие зрителей в правдоподобности. Во главе…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши