Час дьявола, 2019

Молодые предприниматели Дрю и Макс (Райан Гузнер и Кайл Галлнер) ведут онлайн-трансляции сеансов экзорцизма, которые пользуются популярностью. На самом же деле это все, конечно, тщательно спланированные постановки, нацеленные на зарабатывание денег. Однажды происходит невероятное — у одной из нанятых актрис внутри оказывается действительно нечто необъяснимое. Демон внутри девушки берет в заложники не только ее, но и всю команду. Что может быть хуже? Одержимой оказывается невеста Дрю, Лейн.
Перед быстро растущей в интернете аудиторией демон подвергает Макса жестоким и унизительным испытаниям, призванным наказать его за предыдущие игры на камеру. Тем временем, пытаясь спасти любовь всей своей жизни, Дрю обнаруживает, что зловещий мотив демона заключается не только в мести, но и в том, чтобы раскрыть темные тайны, которые он, Макс и Лейн скрывали друг от друга. У друзей не так много времени, чтобы открыть друг другу правду, или же им придется встретиться с Создателем. Однако правда может оказаться ничуть не лучше устроенных демоном пыток.
- Фильм «Час дьявола» — полнометражный ремейк одноименной короткометражки 2016 года.
- Короткометражку снял тот же режиссер, что и картину 2019 года.
- Помимо этих фильмов, Дэмиен ЛеВек снял картину «Мрачно, смертельно, ужасно» в 2018 году, но она не выходила в прокат в России.
Премьера фильма состоялась на фестивале «Fantastic Fest» в 2019 году в Остине.
По словам режиссера Дэмиена ЛеВека, идея фильма родилась из одержимости многих людей реалити-шоу и их готовности поверить во все, что они видят в сети.
Рисунок демона, созданный маленьким мальчиком в начале фильма, дублирует рисунок режиссера Дэмиена ЛеВека, который он сделал в детстве, когда учился в католической школе. К Рождеству дети должны были нарисовать имбирного человечка, а он добавил ему рога, злобные глаза и острые зубы, из-за чего его родителей вызвали в школу.
Некоторые зрители сравнивали собакоподобных существ в фильме с демогоргонами из «Очень странных дел», но они появились в короткометражке Дэмиена ЛеВеки раньше выхода сериала.
Так как режиссер Дэмиен ЛеВека намеревался по максимуму отказаться от использования графики, первоначально планировалось, что и собакоподобные существа будут сыграны загримированными актерами. Однако оказалось, что на это уйдет слишком много ресурсов, поэтому животных пришлось создавать с помощью спецэффектов.
Все трюки, кроме одного, где героиня впечатывается в стенку, актриса Аликс Анджелис выполняла самостоятельно.
Друзья-аферисты прославились благодаря популярному онлайн-шоу, где они изображают священников и изгоняют несуществующих злых духов. Но их обману приходит конец, когда в прямом эфире появляется настоящий демон.