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Владимир Тишко
Vladimir Tishko
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Персоны
Владимир Тишко
Владимир Тишко
Vladimir Tishko
Дата рождения
25 декабря 1969
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Балашов, Россия
Популярные фильмы
5.4
Наша Russia. Яйца судьбы
(2009)
5.3
С 8 марта, мужчины!
(2014)
2.9
Дабл трабл
(2015)
Фильмография Владимир Тишко
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2020
2018
2016
2015
2014
2009
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актер
6
Гусар
комедия, фантастика
2020, Россия
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Незнакомка в зеркале
драма, мелодрама
2018, Россия
Провокатор
драма, боевик, криминал
2016, Россия
2.9
Дабл трабл
Dabl trabl
комедия
2015, Россия
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5.3
С 8 марта, мужчины!
S 8 marta, muzhchiny!
комедия
2014, Россия / Беларусь
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5.4
Наша Russia. Яйца судьбы
Nasha Russia. Yaytsa sudby
комедия
2009, Россия
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