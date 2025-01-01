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Владимир Тишко
Владимир Тишко Vladimir Tishko
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Владимир Тишко

Vladimir Tishko

Дата рождения
25 декабря 1969
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Балашов, Россия

Популярные фильмы

Наша Russia. Яйца судьбы 5.4
Наша Russia. Яйца судьбы (2009)
С 8 марта, мужчины! 5.3
С 8 марта, мужчины! (2014)
Дабл трабл 2.9
Дабл трабл (2015)

Фильмография Владимир Тишко

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 3 Сериалы 3 Актер 6
Гусар
Гусар
комедия, фантастика 2020, Россия
Незнакомка в зеркале
Незнакомка в зеркале
драма, мелодрама 2018, Россия
Провокатор
Провокатор
драма, боевик, криминал 2016, Россия
Дабл трабл 2.9
Дабл трабл Dabl trabl
комедия 2015, Россия
Смотреть трейлер
С 8 марта, мужчины! 5.3
С 8 марта, мужчины! S 8 marta, muzhchiny!
комедия 2014, Россия / Беларусь
Смотреть трейлер
Наша Russia. Яйца судьбы 5.4
Наша Russia. Яйца судьбы Nasha Russia. Yaytsa sudby
комедия 2009, Россия
Смотреть трейлер
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