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Валерий Магдьяш
Валерий Магдьяш
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Валерий Магдьяш
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Дата рождения
7 августа 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Валерия Магдьяш
Родился 7 августа 1951 года. Кишинев, СССР (Молдавия).
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Фильмография Валерия Магдьяш
Наша Russia. Яйца судьбы
комедия
2009, Россия
6.0
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