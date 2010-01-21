Nasha Russia. Yaytsa sudby
18+
Country
Russia
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2009
World premiere
21 January 2010
Release date
|21 January 2010
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|21 January 2010
|Belarus
|
|
|21 January 2010
|Kazakhstan
|
|
|29 January 2010
|Lithuania
|
|
|21 January 2010
|USA
|
|
|21 January 2010
|Ukraine
|
|
Budget
$2,000,000
Worldwide Gross
$24,022,125
Production
Comedy Club Production, Park Cinema Production
Also known as
Nasha Russia. Yaytsa sudby, Meie Russia, Naša Raša. Likimo kiaušai, Naša Russia, Nasza Russia, Our Russia. The Balls of Fate, Наша Russia: Яйца судьбы, Наша Russia. Яйца судьбы, Наша Раша: Яйця долi
