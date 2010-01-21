Menu
Country Russia
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2009
World premiere 21 January 2010
Release date
21 January 2010 Russia Централ Партнершип 16+
21 January 2010 Belarus
21 January 2010 Kazakhstan
29 January 2010 Lithuania
21 January 2010 USA
21 January 2010 Ukraine
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $24,022,125
Production Comedy Club Production, Park Cinema Production
Also known as
Nasha Russia. Yaytsa sudby, Meie Russia, Naša Raša. Likimo kiaušai, Naša Russia, Nasza Russia, Our Russia. The Balls of Fate, Наша Russia: Яйца судьбы, Наша Russia. Яйца судьбы, Наша Раша: Яйця долi
Director
Gleb Orlov
Gleb Orlov
Cast
Mihail Galustyan
Mihail Galustyan
Sergey Svetlakov
Sergey Svetlakov
Valeriy Magdyash
Valeriy Magdyash
Aleksandr Semchev
Aleksandr Semchev
Viktor Verzhbitskiy
Viktor Verzhbitskiy
Film rating

5.4
Rate 192 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3425 In the Comedy genre  954 In films of Russia  559
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Иван Иванов 22 September 2025, 09:54
«Наша Раша: Яйца Судьбы»: Шедевр, опередивший своё время

«Наша Раша: Яйца Судьбы» (2010) — кинокартина, которую большинство зрителей и критиков… Read more…
Weteran Mc 17 March 2025, 02:57
"Наша Russia. Яйца судьбы" - отечественный полнометражный комедийный фильм 2010 года по мотивам одноимённого скетч-шоу.
В нём главными… Read more…
