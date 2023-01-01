Интердевочка стала колхозницей: инсульт и тяжелая работа сильно изменили звезду советского кино

«Выгляжу как дурак»: Агутин неожиданно повел себя на съемках рекламы

Царские палаты с видом на Кремль: в каких хоромах теперь будет жить Билан

Сердце биться перестало: умер любимый многими актер из «Тихого Дона»

В Китае были в бешенстве из-за этого эпизода в «Офицерах»: пришлось вырезать

«Нужно расставаться»: Соколов из «Маленькой Веры» разоткровенничался о личном

Как выглядит мать 61-летнего Соколова: ахнете, когда увидите

Королеву турецких сериалов презирают на родине: от причин глаза на лоб полезут

Настоящий предатель: Крутой даже руку не пожмет этому известному певцу

Шатунов в гробу перевернется: вот за кого собралась замуж вдова певца

Тест: хорошо ли вы помните любовные похождения Остапа Бендера?