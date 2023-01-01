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Дитя тьмы
Дитя тьмы, 2009: актеры и роли
Orphan
Дитя тьмы
2009 / США
Трейлер
7.2
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Дитя тьмы, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Jaume Collet-Serra
В ролях
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Вера Фармига
Vera Farmiga
Джимми Беннетт
Jimmy Bennett
Лорри Айерс
Lorry Ayers
Мэттью Раудсепп
Matthew Raudsepp
Изабель Фурман
Isabelle Fuhrman
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