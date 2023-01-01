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Дитя тьмы Дитя тьмы
Киноафиша Фильмы Дитя тьмы Дитя тьмы, 2009: актеры и роли
Orphan Дитя тьмы 2009 / США
7.2 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Дитя тьмы, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хауме Кольет-Серра Хауме Кольет-Серра Jaume Collet-Serra
В ролях
Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Вера Фармига Вера Фармига Vera Farmiga Джимми Беннетт Jimmy Bennett Лорри Айерс Lorry Ayers Мэттью Раудсепп Matthew Raudsepp Изабель Фурман Изабель Фурман Isabelle Fuhrman
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