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Астробой
Фильмы похожие на Астробой
Astro Boy
Астробой
2009 / Гонконг / США / Япония
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6.7
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Вся информация о мультфильме
Роботы
комедия, фантастика, анимация
2005, США
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Переводчик
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