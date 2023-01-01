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Астробой Астробой
Киноафиша Фильмы Астробой Астробой, 2009: актеры и роли
Astro Boy Астробой 2009 / Гонконг / США / Япония
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Астробой, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дэвид Бауэрс David Bowers
В ролях
Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Фредди Хаймор Фредди Хаймор Freddie Highmore Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Эль Фаннинг Эль Фаннинг Elle Fanning Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron
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