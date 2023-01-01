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Люди Икс. Последняя битва Люди Икс. Последняя битва
Киноафиша Фильмы Люди Икс. Последняя битва Люди Икс. Последняя битва, 2006: актеры и роли
X-Men: The Last Stand Люди Икс. Последняя битва 2006 / США
7.6 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Люди Икс. Последняя битва, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Рэтнер Бретт Рэтнер Brett Ratner
В ролях
Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Холли Берри Холли Берри Halle Berry Фамке Янссен Фамке Янссен Famke Janssen Келси Грэммер Келси Грэммер Kelsey Grammer Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Ребекка Ромин Ребекка Ромин Rebecca Romijn Шон Эшмор Шон Эшмор Shawn Ashmore Эллиот Пейдж Эллиот Пейдж Elliot Page Бен Фостер Бен Фостер Ben Foster Аарон Стэнфорд Аарон Стэнфорд Aaron Stanford Оливия Уильямс Оливия Уильямс Olivia Williams Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Кэмерон Брайт Cameron Bright Дэниэл Кадмор Дэниэл Кадмор Daniel Cudmore Винни Джоунс Майкл Мерфи Майкл Мерфи Michael Murphy Дания Рамирес Дания Рамирес Dania Ramirez Кейден Бойд Кейден Бойд Cayden Boyd Билл Дьюк Билл Дьюк Bill Duke Брайс Ходжсон Bryce Hodgson Даг Леннокс Doug Lennox Кен Леунг Хэйли Рэмм Коннор Уиддоуз Шоре Агдашлу Шоре Агдашлу Shohreh Aghdashloo
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