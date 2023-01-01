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Люди Икс. Последняя битва
Люди Икс. Последняя битва, 2006: актеры и роли
X-Men: The Last Stand
Люди Икс. Последняя битва
2006 / США
7.6
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Люди Икс. Последняя битва, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Рэтнер
Brett Ratner
В ролях
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Хью Джекман
Hugh Jackman
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Холли Берри
Halle Berry
Фамке Янссен
Famke Janssen
Келси Грэммер
Kelsey Grammer
Анна Пакуин
Anna Paquin
Ребекка Ромин
Rebecca Romijn
Шон Эшмор
Shawn Ashmore
Эллиот Пейдж
Elliot Page
Бен Фостер
Ben Foster
Аарон Стэнфорд
Aaron Stanford
Оливия Уильямс
Olivia Williams
Джеймс Марсден
James Marsden
Кэмерон Брайт
Cameron Bright
Дэниэл Кадмор
Daniel Cudmore
Винни Джоунс
Майкл Мерфи
Michael Murphy
Дания Рамирес
Dania Ramirez
Кейден Бойд
Cayden Boyd
Билл Дьюк
Bill Duke
Брайс Ходжсон
Bryce Hodgson
Даг Леннокс
Doug Lennox
Кен Леунг
Хэйли Рэмм
Коннор Уиддоуз
Шоре Агдашлу
Shohreh Aghdashloo
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