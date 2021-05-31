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Дания Рамирес
Дания Рамирес
Dania Ramirez
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Дания Рамирес
Dania Ramirez
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Дата рождения
8 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Рост
164 см
Биография Дании Рамирес
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Фильмография Дании Рамирес
Пятая заповедь
боевик, комедия, криминал
2008, США
4.0
Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик
2006, США
7.0
Она ненавидит меня
комедия, драма
2004,
4.0
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31 мая 2021 14:50
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