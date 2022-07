1 20 Years Ago Джон Пауэлл 1:10

2 Bathroom Titles Джон Пауэлл 1:09

3 The Church of Magneto, Raven Is My Slave Name Джон Пауэлл 2:41

4 Meet Leech, Then Off to the Lake Джон Пауэлл 2:38

5 Whirlpool of Love Джон Пауэлл 2:03

6 Examining Jean Джон Пауэлл 1:12

7 Dark Phoenix Джон Пауэлл 1:29

8 Angel's Cure Джон Пауэлл 2:33

9 Jean and Logan Джон Пауэлл 1:39

10 Dark Phoenix Awakes Джон Пауэлл 1:45

11 Rejection Is Never Easy Джон Пауэлл 1:08

12 Magneto Plots Джон Пауэлл 2:05

13 Entering the House Джон Пауэлл 1:18

14 Dark Phoenix's Tragedy Джон Пауэлл 3:14

15 Farewell to X Джон Пауэлл 0:30

16 The Funeral Джон Пауэлл 2:52

17 Skating on the Pond Джон Пауэлл 1:12

18 Cure Wars Джон Пауэлл 2:59

19 Fight in the Woods Джон Пауэлл 3:04

20 St. Lupus Day Джон Пауэлл 3:02

21 Building Bridges Джон Пауэлл 1:17

22 Shock and No Oars Джон Пауэлл 1:16

23 Attack on Alcatraz Джон Пауэлл 4:37

24 Massacre Джон Пауэлл 0:32

25 The Battle of the Cure Джон Пауэлл 4:22

26 Phoenix Rises Джон Пауэлл 4:22