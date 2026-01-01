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Майкл Мерфи
Майкл Мерфи Michael Murphy
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Майкл Мерфи

Michael Murphy

Дата рождения
5 мая 1938
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Биография Майкла Мерфи

Родился 5 мая 1938 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Популярные фильмы

В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)
Магнолия 7.8
Магнолия (1999)
МакКейб и миссис Миллер 7.7
МакКейб и миссис Миллер (1971)

Фильмография Майкла Мерфи

Тайна Карлоса Кастанеды
Тайна Карлоса Кастанеды
документальный 2019, Россия
Штурм Белого дома 6.9
Штурм Белого дома White House Down
драма, боевик 2013, США
Смотреть трейлер Рецензия
В поле зрения 8.3
В поле зрения
боевик, криминал, фантастика 2011, США
Грета 6.1
Грета Greta
драма, мелодрама 2009, США
Люди Икс. Последняя битва 7.6
Люди Икс. Последняя битва X-Men: The Last Stand
фантастика, триллер, боевик 2006, США
Рецензия
Вдали от нее 6.8
Вдали от нее Away from Her
драма, мелодрама 2006, Канада
Колледж 4.7
Колледж Tart
драма 2001, США / Канада
Магнолия 7.8
Магнолия Magnolia
мелодрама 1999, США
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