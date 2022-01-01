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Майкл Мерфи
Майкл Мерфи
Michael Murphy
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Майкл Мерфи
Michael Murphy
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Дата рождения
5 мая 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Майкла Мерфи
Родился 5 мая 1938 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Майкла Мерфи
Тайна Карлоса Кастанеды
документальный
2019, Россия
0.0
Грета
драма, мелодрама
2009, США
6.0
Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик
2006, США
7.0
Вдали от нее
драма, мелодрама
2006, Канада
6.0
Колледж
драма
2001, США / Канада
4.0
Магнолия
мелодрама
1999, США
7.0
Бэтмен возвращается
боевик, фантастика, комедия, триллер
1992, США / Великобритания
7.0
Сальвадор
триллер, драма, военный
1986, Великобритания / США
7.0
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