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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Майкл Мерфи
Michael Murphy
Киноафиша
Персоны
Майкл Мерфи
Майкл Мерфи
Michael Murphy
Дата рождения
5 мая 1938
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Майкла Мерфи
Родился 5 мая 1938 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
7.8
Магнолия
(1999)
7.7
МакКейб и миссис Миллер
(1971)
Фильмография Майкла Мерфи
Тайна Карлоса Кастанеды
документальный
2019, Россия
6.9
Штурм Белого дома
White House Down
драма, боевик
2013, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.3
В поле зрения
боевик, криминал, фантастика
2011, США
6.1
Грета
Greta
драма, мелодрама
2009, США
7.6
Люди Икс. Последняя битва
X-Men: The Last Stand
фантастика, триллер, боевик
2006, США
Рецензия
6.8
Вдали от нее
Away from Her
драма, мелодрама
2006, Канада
4.7
Колледж
Tart
драма
2001, США / Канада
7.8
Магнолия
Magnolia
мелодрама
1999, США
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