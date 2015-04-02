Трилогия «Люди Икс» интересна главным образом не своим основным содержимым, а отдельными, так сказать, боковыми мотивами, которые, причудливо переплетаясь, рисуют странный узор на привычном комиксном полотне. Когда в третьей части собравшиеся мутанты показывают свое клеймо, свидетельствующее о «расовой» принадлежности (своего рода желтая звезда на еврейских рукавах в 30–40-х), Магнето, предводитель злого крыла мутировавших человеческих особей, в ответ обнажает руку, на которой выведена…
Между прочим, почти на все фильмы в афише полный бред.✊
Мне лично не терпится сходить✊ , и вам советую ✊
Надеюсь, это будет хорошим продолжением хороших фильмов😌
Ты что, правда считаешь, что от фильмов для просмотра должны появляться слезы и еще что-нибудь? И, откуда ты знаешь, может в этом фильме совсем неплохая игра актеров и сюжет.
Так что говори только за себя.✊ Люди, не слушайте вообще никого, сколько людей, столько и мнений ✊
Не соглашусь. В "Миссии" не припомню ни одного аналога речи героини Х.Берри на похоронах их шефа, когда были приоизнесены самые штампованные обороты речи, как то: "Он был для нас лидером... он столько для нас сделал... но мы обязаны продолжить его дело" и т.д. Сцена в школе после его смерти просто поражает своей детской наивностью: - начальника больше нет, школу придется закрыть... - нет, мы не должны сдаваться, это наша школа, и мы ее отвоюем...
Стильно, зрелищно, продуманно, местами очень красиво, не без юмора.
Но одномерны персонажи и события, заметны ляпы, дежавю и самоцитата Джекмана – это портит впечатление. Хотя, в принципе, могло быть и хуже.
Россомаху откровенно жаль: мало того, что «одомашнился» и перестал хрустеть шеей, он начал регенерировать помимо клеток собственного тела надетую одежду - мутировал…
"Но очень хотелось, чтоб когда в конце крылатый мужик летел с таким пафосом внизу пробежал лысый мальчик, и этот летун навернулся!" А мне еще хотелось, чтобы Магнето после того, как получил заряд ампул и сказал Джен о методах противника, хитро усмехнулся, встал, отряхнулся и продемонстрировал бронежилет - "сообразил", что иглы пластиковые...
и я надеюсь, что это не последняя битва и нас еще порадуют...
обломались как придурки сегодня.
имейте ввиду, даи вообще по этому кинотеатру цены и расписание левые какие-то, лучш езвонитет туда.
это полное дерьмо
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