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Люди Икс. Последняя битва Люди Икс. Последняя битва
Киноафиша Фильмы Люди Икс. Последняя битва Отзывы о фильме «Люди Икс. Последняя битва»
X-Men: The Last Stand Люди Икс. Последняя битва 2006 / США
7.6 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Люди Икс. Последняя битва»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Трилогия «Люди Икс» интересна главным образом не своим основным содержимым, а отдельными, так сказать, боковыми мотивами, которые, причудливо переплетаясь, рисуют странный узор на привычном комиксном полотне. Когда в третьей части собравшиеся мутанты показывают свое клеймо, свидетельствующее о «расовой» принадлежности (своего рода желтая звезда на еврейских рукавах в 30–40-х), Магнето, предводитель злого крыла мутировавших человеческих особей, в ответ обнажает руку, на которой выведена…

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Oska 2 апреля 2015, 12:51
Я первую и вторую части смотрела - прелесть✊ , мне очень понравилось. И, кстати, не только спецэффекты, но и игра актеров и сюжет тоже.Цитата (H02NY B45T42D, 15/05/2006 - 23:46:37):Да вы вчитайтесь в эту ахинею!!! Тут и никакого трейлера не надо.

Между прочим, почти на все фильмы в афише полный бред.✊

Мне лично не терпится сходить✊ , и вам советую ✊

Надеюсь, это будет хорошим продолжением хороших фильмов😌
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ovechka 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (H02NY B45T42D, 19/05/2006 - 21:14:10):А Вам спецэффекты еще не приелись. Лично за собой заметил, что они меня уже не впечатляют. Пристальное внимание уделяю сюжету и игре актеров.

Ты что, правда считаешь, что от фильмов для просмотра должны появляться слезы и еще что-нибудь? И, откуда ты знаешь, может в этом фильме совсем неплохая игра актеров и сюжет.

Так что говори только за себя.✊ Люди, не слушайте вообще никого, сколько людей, столько и мнений ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
retep 2 апреля 2015, 12:51
Да какой нафиг нормальный фильм??? Такого запредельного количества пафоса на единицу экранного времени и не припомню. Разве что "фильмы" с Чаком Норрисом могут с "Людями..." конкурировать... Нет, правда, от части к части все хуже и хуже. И спецэффекты не спасают ни в коем разе.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
retep 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Юрист, 25/05/2006 - 21:29:44):Посмотри МН-3. Там его больше в разы!

Не соглашусь. В "Миссии" не припомню ни одного аналога речи героини Х.Берри на похоронах их шефа, когда были приоизнесены самые штампованные обороты речи, как то: "Он был для нас лидером... он столько для нас сделал... но мы обязаны продолжить его дело" и т.д. Сцена в школе после его смерти просто поражает своей детской наивностью: - начальника больше нет, школу придется закрыть... - нет, мы не должны сдаваться, это наша школа, и мы ее отвоюем...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
мекс 2 апреля 2015, 12:51
✊ люди вы чего? такого убожества я давно не видел. одна из самых отстойных экранизаций комиксов которую я имел несчастье наблюдать. такое чуство что попал на дешевый треш. what da fuck каким надо быть мутантом что бы это снять. мне хотелось смеятся, но это же не комедия! даже хуже чем первая часть.✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
«Последняя битва», видно, все же последний фильм о Людях Х – отсюда и сценарий, смыслом которого является раздача «всем сестрам по серьгам».



Стильно, зрелищно, продуманно, местами очень красиво, не без юмора.



Но одномерны персонажи и события, заметны ляпы, дежавю и самоцитата Джекмана – это портит впечатление. Хотя, в принципе, могло быть и хуже.



Россомаху откровенно жаль: мало того, что «одомашнился» и перестал хрустеть шеей, он начал регенерировать помимо клеток собственного тела надетую одежду - мутировал…



"Но очень хотелось, чтоб когда в конце крылатый мужик летел с таким пафосом внизу пробежал лысый мальчик, и этот летун навернулся!" А мне еще хотелось, чтобы Магнето после того, как получил заряд ампул и сказал Джен о методах противника, хитро усмехнулся, встал, отряхнулся и продемонстрировал бронежилет - "сообразил", что иглы пластиковые...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
звездочка 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет, простецкий, а спецэффекты клевые, хотите зрелищности идите, если тянет на что-нит серьезное или романтичное - это не для вас...мне понравился, я вообще люблю фантастику и комиксы если, конечно хорошо все сделано. По крайне мере, этот фильм ничего не обещает, а вот от "Войны миров" я была не в восторге, так как прочитала книгу еще в детстве...фильм слабоват.Так что сходите, если хотите посмотреть на любимых актеров и хорошие спецэффекты..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
звездочка 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Volter, 09/06/2006 - 01:54:14):Надеюсь, что это была всеже не последняя битва!!!

и я надеюсь, что это не последняя битва и нас еще порадуют...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Plus 2 апреля 2015, 12:51
В КАРО-фильм на стачек 99 (ТРК Континент) сегодня и как сказали кассиры уже неделю его не показывают,

обломались как придурки сегодня.

имейте ввиду, даи вообще по этому кинотеатру цены и расписание левые какие-то, лучш езвонитет туда.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
conys 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Oska от 19/05/2006 - 21:56:30


это полное дерьмо
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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