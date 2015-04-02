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Трилогия «Люди Икс» интересна главным образом не своим основным содержимым, а отдельными, так сказать, боковыми мотивами, которые, причудливо переплетаясь, рисуют странный узор на привычном комиксном полотне. Когда в третьей части собравшиеся мутанты показывают свое клеймо, свидетельствующее о «расовой» принадлежности (своего рода желтая звезда на еврейских рукавах в 30–40-х), Магнето, предводитель злого крыла мутировавших человеческих особей, в ответ обнажает руку, на которой выведена…