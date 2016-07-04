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Аарон Стэнфорд
Аарон Стэнфорд
Aaron Stanford
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Аарон Стэнфорд
Aaron Stanford
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Дата рождения
27 декабря 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Уэстфорд, Массачусетс, США
Рост
171 см
Биография Аарона Стэнфорда
Родился 27 декабря 1976 года. Уэстфорд, Массачусетс, США.
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Фильмография Аарона Стэнфорда
Клинический случай
ужасы, триллер
2017, США
5.0
Сладкая полночь
драма
2007, США
7.0
Привилегированное сословие
драма
2007, США
7.0
Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик
2006, США
7.0
У холмов есть глаза
ужасы, триллер, драма
2006, США
7.0
Спартанец
триллер
2004, Германия / США
5.0
Люди Икс 2
боевик, драма, фантастика
2003, США
7.0
Ловелас
мелодрама, драма, комедия
2002, США
6.0
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4 июля 2016 10:21
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