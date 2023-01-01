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Моя ужасная няня
Моя ужасная няня, 2005: актеры и роли
Nanny McPhee
Моя ужасная няня
2005 / США / Великобритания / Франция
Трейлер
5.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Моя ужасная няня, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кирк Джонс
Kirk Jones
В ролях
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Колин Ферт
Colin Firth
Келли Макдоналд
Kelly Macdonald
Селия Имри
Celia Imrie
Элиза Беннетт
Eliza Bennett
Патрик Барлоу
Patrick Barlow
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Томас Сангстер
Thomas Sangster
Анджела Лэнсбери
Angela Lansbury
Дерек Джекоби
Derek Jacobi
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