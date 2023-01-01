Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моя ужасная няня Моя ужасная няня
Киноафиша Фильмы Моя ужасная няня Моя ужасная няня, 2005: актеры и роли
Nanny McPhee Моя ужасная няня 2005 / США / Великобритания / Франция
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Моя ужасная няня, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кирк Джонс Кирк Джонс Kirk Jones
В ролях
Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Келли Макдоналд Келли Макдоналд Kelly Macdonald Селия Имри Селия Имри Celia Imrie Элиза Беннетт Элиза Беннетт Eliza Bennett Патрик Барлоу Patrick Barlow Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton Томас Сангстер Томас Сангстер Thomas Sangster Анджела Лэнсбери Анджела Лэнсбери Angela Lansbury Дерек Джекоби Дерек Джекоби Derek Jacobi
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App