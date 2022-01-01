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Кирк Джонс
Кирк Джонс
Kirk Jones
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Кирк Джонс
Kirk Jones
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Дата рождения
30 октября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Кирк Джонс
Режиссер. Родился 30 октября 1964 года. Бристоль, Англия.
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Фильмография Кирк Джонс
Моя большая греческая свадьба 2
комедия
2016, США
5.0
Чего ждать, когда ждешь ребенка
мелодрама, комедия
2012, США
6.0
Всё путём
приключения, драма, комедия
2009, США / Италия
7.0
Моя ужасная няня
сказка, комедия, семейный
2005, США / Великобритания / Франция
5.0
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