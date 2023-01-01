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Моя большая греческая свадьба
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My Big Fat Greek Wedding
Моя большая греческая свадьба
2002 / США / Канада
7.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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