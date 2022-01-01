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Моя большая греческая свадьба
Моя большая греческая свадьба, 2002: актеры и роли
My Big Fat Greek Wedding
Моя большая греческая свадьба
2002 / США / Канада
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Моя большая греческая свадьба, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Звик
В ролях
Ниа Вардалос
Nia Vardalos
Джон Корбетт
John Corbett
Майкл Константин
Michael Constantine
Лэйни Казан
Lainie Kazan
Андреа Мартин
Andrea Martin
Джои Фатон
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