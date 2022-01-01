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Моя большая греческая свадьба
Киноафиша Фильмы Моя большая греческая свадьба Моя большая греческая свадьба, 2002: актеры и роли
My Big Fat Greek Wedding Моя большая греческая свадьба 2002 / США / Канада
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Моя большая греческая свадьба, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Звик
В ролях
Ниа Вардалос Ниа Вардалос Nia Vardalos Джон Корбетт Джон Корбетт John Corbett Майкл Константин Michael Constantine Лэйни Казан Лэйни Казан Lainie Kazan Андреа Мартин Andrea Martin Джои Фатон
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