Джинсы - талисман, 2005

По книге для подростков "Джинсы - талисман" Энн Брасхе.
Четыре неразлучные с детства подруги должны впервые расстаться на время каникул. Во время прощального похода по магазинам девушки находят джинсы, которые идеально подходят каждой из них! И они решают, что эти «волшебные» джинсы станут их талисманом, приносящим удачу. Разъехавшись в разные концы света, девушки проводят незабываемое лето, испытав любовь и потери, и узнают, действительно ли им помогает необычный талисман?!..
я сто раз пожалела, что пошла на эту… Читать дальше…