Джинсы - талисман, 2005

Четыре неразлучные с детства подруги должны впервые расстаться на время каникул. Во время прощального похода по магазинам девушки находят джинсы, которые идеально подходят каждой из них! И они решают, что эти «волшебные» джинсы станут их талисманом, приносящим удачу. Разъехавшись в разные концы света, девушки проводят незабываемое лето, испытав любовь и потери, и узнают, действительно ли им помогает необычный талисман?!..