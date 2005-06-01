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Джинсы - талисман
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The Sisterhood of the Traveling Pants

Джинсы - талисман, 2005

2005 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть О фильме

По книге для подростков "Джинсы - талисман" Энн Брасхе.

Четыре неразлучные с детства подруги должны впервые расстаться на время каникул. Во время прощального похода по магазинам девушки находят джинсы, которые идеально подходят каждой из них! И они решают, что эти «волшебные» джинсы станут их талисманом, приносящим удачу. Разъехавшись в разные концы света, девушки проводят незабываемое лето, испытав любовь и потери, и узнают, действительно ли им помогает необычный талисман?!..

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 16 июня 2005
Премьера онлайн 21 июня 2006
Премьера в мире 1 июня 2005
Прокатчик Вест
Режиссер
Кен Куопис
В ролях
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Алексис Бледел
Алексис Бледел
Америка Феррера
Америка Феррера
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Нэнси Трэвис
Нэнси Трэвис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джинсы - талисман 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ксю 2 апреля 2015, 12:51
говно полное!!!!! в зале сидело всего 5 человек, из которых тока один парень!!!! И не знаю, как он высидел:)))
я сто раз пожалела, что пошла на эту… Читать дальше…
Sandra 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер! Завтра пойду еще раз смотреть. На самом деле из множества фильмов которыя я посмотрела за свои 13 лет есть только несколко… Читать дальше…
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