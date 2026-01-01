Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александар Берчек
Aleksandar Bercek
Киноафиша
Персоны
Александар Берчек
Александар Берчек
Aleksandar Bercek
Дата рождения
4 сентября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.6
На грани провала
(1976)
8.5
Кто-то там поет
(1980)
8.2
Списаны
(1974)
Фильмография Александар Берчек
9
Фильмы
9
Актер
9
6.3
Южный ветер 2
Juzni vetar 2: Ubrzanje
криминал, драма, триллер
2021, Сербия
7.2
Завет
Zavet
драма
2007, Сербия / Франция
7.5
Жизнь как чудо
Zivot je cudo
комедия, драма, мелодрама
2006, Сербия и Черногория
6.8
Жизнь как чудо
Zivot je cudo
мюзикл, комедия, мелодрама, военный, драма
2004, Сербия и Черногория / Франция
7.7
Бочка пороха
Bure baruta
драма
1998, Франция / Греция / Югославия / Турция / Македония
7.3
Caught in the Throat
Jagode u grlu
драма
1985, Югославия
8.5
Кто-то там поет
Ko to tamo peva
комедия
1980, Югославия
8.6
На грани провала
Povratak otpisanih
военный
1976, Югославия
8.2
Списаны
Otpisani
боевик, военный
1974, Югославия
