Александар Берчек Aleksandar Bercek
Киноафиша Персоны Александар Берчек

Александар Берчек

Aleksandar Bercek

Дата рождения
4 сентября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

На грани провала 8.6
На грани провала (1976)
Кто-то там поет 8.5
Кто-то там поет (1980)
Списаны 8.2
Списаны (1974)

Фильмография Александар Берчек

Жанр
Год
Южный ветер 2 6.3
Южный ветер 2 Juzni vetar 2: Ubrzanje
криминал, драма, триллер 2021, Сербия
Завет 7.2
Завет Zavet
драма 2007, Сербия / Франция
Жизнь как чудо 7.5
Жизнь как чудо Zivot je cudo
комедия, драма, мелодрама 2006, Сербия и Черногория
Жизнь как чудо 6.8
Жизнь как чудо Zivot je cudo
мюзикл, комедия, мелодрама, военный, драма 2004, Сербия и Черногория / Франция
Бочка пороха 7.7
Бочка пороха Bure baruta
драма 1998, Франция / Греция / Югославия / Турция / Македония
Caught in the Throat 7.3
Caught in the Throat Jagode u grlu
драма 1985, Югославия
Кто-то там поет 8.5
Кто-то там поет Ko to tamo peva
комедия 1980, Югославия
На грани провала 8.6
На грани провала Povratak otpisanih
военный 1976, Югославия
Списаны 8.2
Списаны Otpisani
боевик, военный 1974, Югославия
