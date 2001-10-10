Германия, Италия, Югославия / документальный, мюзикл / 18+
6.8
Фильм восходит к истокам неистовой музыки, которую многие знают как балканский панк-рок. Музыки, которую мир полюбил в фильмах Эмира Кустурицы. Главные персонажи этого фильма — музыканты группы «The No Smoking Orchestra», созданной 25 лет назад в Сараево, в эпоху, «когда все было возможным». Как цыганский караван они прошли через все трагедии своей многострадальной земли, не ища помощи и не выбирая табора. Эмир Кустурица рассказывает эту историю и является одновременно ее героем. Рассказы членов группы переплетаются с музыкой и, по традиции Кустурицы, создают гремучую балканскую смесь...