6.8
Истории на супер 8
Истории на супер 8

, 2001
Super 8 Stories
Германия, Италия, Югославия / документальный, мюзикл / 18+
О фильме

Фильм восходит к истокам неистовой музыки, которую многие знают как балканский панк-рок. Музыки, которую мир полюбил в фильмах Эмира Кустурицы. Главные персонажи этого фильма — музыканты группы «The No Smoking Orchestra», созданной 25 лет назад в Сараево, в эпоху, «когда все было возможным». Как цыганский караван они прошли через все трагедии своей многострадальной земли, не ища помощи и не выбирая табора. Эмир Кустурица рассказывает эту историю и является одновременно ее героем. Рассказы членов группы переплетаются с музыкой и, по традиции Кустурицы, создают гремучую балканскую смесь...

В ролях

Александар Балабан
Зоран Марьянович Чеда
Ненад Гайин Коче
Горан Марковски Глава
Дразен Йанкович
Неле Карайлич
Режиссер Эмир Кустурица
Детали фильма

Страна Германия / Италия / Югославия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 10 октября 2001
Дата выхода
10 октября 2001 Франция
18 октября 2001 Чили
Сборы в мире $199 065
Производство Cooperativa Edison, Fandango, Pandora Filmproduktion
Другие названия
Super 8 Stories, Memórias em Super-8, Súper 8, SUPER 8（2001）, Super-8, Истории на супер 8

Рейтинг фильма

6.8
6.5 IMDb

Фильмы похожие на Истории на супер 8

Марадона
Марадона документальный
2006, Испания / Франция
7.0
Жизнь как чудо
Жизнь как чудо мюзикл, комедия, мелодрама, военный, драма
2004, Сербия и Черногория / Франция
6.0
По млечному пути
По млечному пути драма
2016, Сербия / Мексика / США / Великобритания
6.0
Завет
Завет драма
2007, Сербия / Франция
7.0
Черная кошка, белый кот
Черная кошка, белый кот приключения, комедия
1998, Австрия / Франция / Греция / Германия / США
7.0
Андерграунд
Андерграунд драма
1995, Франция / Югославия / Германия / Венгрия
7.0
Аризонская мечта
Аризонская мечта фантастика, комедия, драма
1993, США / Франция
6.0
Время цыган
Время цыган драма
1988, США / Италия / Югославия
8.0
Папа в командировке
Папа в командировке драма
1985, Югославия
6.0
Помнишь ли ты Долли Белл?
Помнишь ли ты Долли Белл? комедия, драма
1981, Югославия
7.0
Кафе "Титаник"
Кафе "Титаник" драма
1979, Югославия
6.0
Невесты приходят
Невесты приходят драма
1978, Югославия
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Уксус и сода - прошлый век: добавляю в воду другой «порошок» — и пол всегда благоухает ароматом чистоты
Эту дрянь жевали всем Союзом вместо импортного «Орбита»: гудрон, смола, кислота и мел - как выжили эти дети
В мае — мощнейшее средство против клещей: 5 капель на одежду, и хоть ложись в траву, паразит не пристанет
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
Надеялись, что не заметим: один и тот же киноляп перекочевал из «Места встречи»… в «Мастера и Маргариту»
От этого детектива НТВ «ждали чернухи», а оказался «весьма неплохой сериал»: от создателей «Невского» и с оценкой 8.6
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку»: на «той самой» сцене ахнули – «Мадонна моя!», а вот что сказали еще
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
