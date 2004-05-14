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Poster of Life Is a Miracle
6.8
Kinoafisha Films Life Is a Miracle
6.8

Life Is a Miracle

, 2004
Zivot je cudo
Serbia and Montenegro, France / Musical, Comedy, Romantic, War, Drama / 18+
Poster of Life Is a Miracle
6.8

Cast

Vesna Trivalić
Jadranka
Aleksandar Bercek
Veljo
Mirjana Karanović
Nada
Nikola Kojo
Filipovic
Stribor Kusturica
Captain Aleksic
Branislav Lalevic
President
Dana Todorović
Slavko Štimac
Luka
Natasa Tapuskovic
Sabaha
Vuk Kostic
Milos
Davor Janjic
Davor Janjic
Tomo
Director Emir Kusturica
Writer Ranko Bozic, Emir Kusturica
Composer Dejan Sparavalo, Emir Kusturica
Cast and Crew

Film details

Country Serbia and Montenegro / France
Runtime 2 hours 35 minutes
Production year 2004
Online premiere 11 November 2004
World premiere 14 May 2004
Release date
2 September 2004 Russia Парадиз 12+
2 September 2004 Belarus
14 May 2004 France
11 March 2005 Great Britain
4 March 2005 Italy
2 September 2004 Kazakhstan
7 October 2004 Netherlands 12
14 May 2004 USA
2 September 2004 Ukraine
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $5,363,574
Production Les Films Alain Sarde, Rasta Film, Rasta Films
Also known as
Zivot je cudo, Life Is a Miracle, La vida es un milagro, A Vida é um Milagre, Livet er et mirakel, Život je zázrak, Az élet egy csoda, Bir mucizedir yaşamak, Das Leben ist ein Wunder, Dzīve ir brīnums, Elämä on ihme, Elu on ime, Gladno srce, Gyvenimas kaip stebuklas, Hungry Heart, Kad je zivot bio cudo, La vie est un miracle, La vie est un miracle!, La vita è un miracolo, Livet är ett mirakel, Življenje je čudež, Život je čudo, Życie jest cudem, Η ζωή είναι ένα θαύμα, Животът е чудо, Жизнь как чудо, ライフ・イズ・ミラクル, 生命是个奇迹, Həyat Bir Möcüzədir, Живот је чудо

Film rating

6.8
Rate 10 votes
7.5 IMDb
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Best Comedies 
Updated 13 December 2023
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soundtrack Life Is a Miracle
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