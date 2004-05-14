ProductionLes Films Alain Sarde, Rasta Film, Rasta Films
Also known as
Zivot je cudo, Life Is a Miracle, La vida es un milagro, A Vida é um Milagre, Livet er et mirakel, Život je zázrak, Az élet egy csoda, Bir mucizedir yaşamak, Das Leben ist ein Wunder, Dzīve ir brīnums, Elämä on ihme, Elu on ime, Gladno srce, Gyvenimas kaip stebuklas, Hungry Heart, Kad je zivot bio cudo, La vie est un miracle, La vie est un miracle!, La vita è un miracolo, Livet är ett mirakel, Življenje je čudež, Život je čudo, Życie jest cudem, Η ζωή είναι ένα θαύμα, Животът е чудо, Жизнь как чудо, ライフ・イズ・ミラクル, 生命是个奇迹, Həyat Bir Möcüzədir, Живот је чудо