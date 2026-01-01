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Постер фильма Кафе "Титаник"
6.4
Киноафиша Фильмы Кафе "Титаник"
6.4

Кафе "Титаник"

, 1979
Bife "Titanik"
Югославия / драма / 18+
Постер фильма Кафе "Титаник"
6.4

О фильме

Степан — аутичный юноша из бедной семьи, на которого тяжело пьющий отец возлагает огромные надежды и регулярно обрушивает кулаки. Не наделённый никакими дарованиями, Степан не может поверить в собственную посредственность и после смерти родителя еще глубже уходит в мир своих фантазий.

Так, работая скромным фотографом, он пытается выглядеть перед соседями великим скрипачом. В результате же становится посмешищем всего Сараево и объектом жестоких издевательств.

Второй главный герой картины, Менто — щуплый еврей, подкаблучник и владелец кафе «Титаник». Своё заведение он привык видеть всегда полным народу, а себя мнит капитаном знаменитого лайнера. История играет с ним дурную шутку, когда в 1941 г.Боснию оккупирует гитлеровская армия, и двое этих маленьких униженных людей, Менто и Степан, предстают друг перед другом в совершенно новых амплуа.

В ролях

Боро Степанович
Mento Papo
Богдан Диклич
Stjepan Kovic
Нада Дьюревска
Agata
Zaim Muzaferija
Nail
Ante Vican
Avgustin
Зиях Соколович
Zike
Fadil Karup
Faco
Bahra Sapovic
Gosca
Sesa Vukosavljevic
Majka
Ranko Gucevac
Ustasa I
Режиссер Эмир Кустурица
Сценарист Иво Андрич, Jan Beran, Эмир Кустурица
Композитор Зоран Симьянович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Югославия
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Дата выхода
1 января 1979 США
Производство Televizija Sarajevo
Другие названия
Bife 'Titanik', Titanic bar, A Titanic bár, Bar 'Titanic', Buffet Titanic, Café Titanic, Бифе 'Титанк', Кафе 'Титаник'

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6 IMDb

Отзывы о фильме

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