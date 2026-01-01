Степан — аутичный юноша из бедной семьи, на которого тяжело пьющий отец возлагает огромные надежды и регулярно обрушивает кулаки. Не наделённый никакими дарованиями, Степан не может поверить в собственную посредственность и после смерти родителя еще глубже уходит в мир своих фантазий.

Так, работая скромным фотографом, он пытается выглядеть перед соседями великим скрипачом. В результате же становится посмешищем всего Сараево и объектом жестоких издевательств.

Второй главный герой картины, Менто — щуплый еврей, подкаблучник и владелец кафе «Титаник». Своё заведение он привык видеть всегда полным народу, а себя мнит капитаном знаменитого лайнера. История играет с ним дурную шутку, когда в 1941 г.Боснию оккупирует гитлеровская армия, и двое этих маленьких униженных людей, Менто и Степан, предстают друг перед другом в совершенно новых амплуа.