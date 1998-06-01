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Черная кошка, белый кот Черная кошка, белый кот
Киноафиша Фильмы Черная кошка, белый кот
Black Cat, White Cat

Черная кошка, белый кот, 1998

1998 / Австрия / Франция / Греция / Германия / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Два цыганских барона, сколотившие свои состояния на темных делишках, тем не менее умудрились сохранить взаимное уважение и искренюю дружбу, хотя и не виделись 25 лет. И теперь, разменяв девятый десяток, им приходится расхлебывать кашу, которую заварили их многочисленные беспокойные потомки. Миллионные сделки с мафией, погони за убежавшими невестами, безумные цыганские праздники и дерзкие ограбления, пламенная любовь и хладнокровный обман - все это снова вовлекает их в стремительный круговорот жизни. Такая сумасшедшая гонка и мертвого может поднять из могилы...

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 1 июня 1998
Возраст 16+
Режиссер
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
В ролях
Байрам Севердзан
Байрам Севердзан
Бранка Катич
Бранка Катич
Флориян Айдини
Забит Мемедов
Сабри Сулеймани
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Черная кошка, белый кот 3 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
15:00 от 400 ₽
Искра
10:50 от 130 ₽
Полное расписание и билеты
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«Черная кошка, белый кот» в кинотеатрах

Завтра 2 пн 3 вт 4 ср 5 чт 6 сб 8 вт 11
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
15:00 от 400 ₽
Искра Дмитровская
2D
10:50 от 130 ₽
Космос ВДНХ
2D
13:30 от 230 ₽
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