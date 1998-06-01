Черная кошка, белый кот, 1998

Два цыганских барона, сколотившие свои состояния на темных делишках, тем не менее умудрились сохранить взаимное уважение и искренюю дружбу, хотя и не виделись 25 лет. И теперь, разменяв девятый десяток, им приходится расхлебывать кашу, которую заварили их многочисленные беспокойные потомки. Миллионные сделки с мафией, погони за убежавшими невестами, безумные цыганские праздники и дерзкие ограбления, пламенная любовь и хладнокровный обман - все это снова вовлекает их в стремительный круговорот жизни. Такая сумасшедшая гонка и мертвого может поднять из могилы...