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Жизнь как чудо Жизнь как чудо
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Zivot je cudo Жизнь как чудо 2004 / Сербия и Черногория / Франция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Жизнь как чудо»

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surf 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Saffy от 02/10/2004 - 01:31:19
сразу видно тупая примитивная овца, неспособная воспринимать тонкие грани настоящего искусства
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Вроде это единственный фильм, обсуждение которого не переехало в новый форум - любопытное совпадение! По моей рекомендации на этот фильм сходило десятка два людей и никто в лицо не плюнул, напротив - некоторые сходили еще раз. Про тупую овцу говорить не буду, а искушенный в Кустурице писфрог напомнил мне анекдот про любителя квейка, взглянувшего на небо и поразившегося качеству ОпенЖЛ В _настоящей_ жизни тоже хватает "зависаний и пустот", но после этого фильма вновь начинаешь ее ценить и любить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Снимаю шляпу перед экспертом!

Остается надеяться, что если Кустурица все-таки выполнит работу над ошибками, его фильмы не перестанут так хватать за живое, как сейчас.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
caps 2 апреля 2015, 12:51
на всякий случай для всех будущих киноведов и киноманов.



остерегайтесь отсутствия сюжетной линии!



если камера постоянно дёргается - это не о...нная операторская работа, возможно оператора просто ...т в жопу!



если вы ни... не поняли в фильме, то это не вы тупой а режесёр ... и рукожопая тварь, пытается мутью скрыть собственный непрофессионализм!



Хороший фильм - это фильм от которого хочется жить!



Всё остальное это полная ...ня! не попадайтесь на псевдоинтелегентные высеры и ...ские находки режесёров!



Будьте бдительны!



Кастурица ...овый режесёр - это факт. Это покаление тодс в кинематографе! А попросту, ...ка!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Идите в жопу, проффесионал Капс! Тоже мне, Юлиус Фучик выискался! :-D
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Редкое ощущение было после фильма – вневременья и радостного безмыслия. Сатори. Почти.

Первый час сознание просто переключалось на другую скорость жизни. Байки и балканские горы, комичные зарисовки с животными – все шло в ход, дабы пробить скорлупу закоренелого циника, - и видимое казалось чужим, порой ладным-нелепым, порой пошлым-умильным. А потом - война, Сабаха – и все обрело искренность, реалистичность, ожило, как должно быть ожил сам Лука. И смеяться уже хотелось оттого, что плакать нельзя. И неистово хотелось верить.



P.S. А ЧКБК как был лубком, так им и остался.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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