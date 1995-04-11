Армия обманутых партизан как плацдарм для захвата власти. Золотая пальмовая ветвь в Каннах.
Все уже было. Уже было время цыган - парадоксальный сюжет, закручивающийся по спирали, с каждым новым витком - еще на одну ноту выше. Бесконечное разворачивание завораживает, образность ошеломляет, чувства на пределе. Невольно ощущаешь какую-то притягательную особенность этой балканской этнической мешанины (славяне, турки, кого там только нет), какое-то отчаянное буйство и скрытую печаль. И, конечно же, никуда не мог деться тот грустный и одновременно циничный юмор, с которым режиссер смотрит на умирающую родину. Смотрит с любовью.
Франция-Югославия-Германия-Венгрия.
|12 сентября 1996
|Аргентина
|26 апреля 1996
|Бразилия
|5 января 1996
|Великобритания
|23 ноября 1995
|Германия
|24 января 1996
|Испания
|22 декабря 1995
|Италия
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|Китай
|21 декабря 1995
|Нидерланды
|22 марта 1996
|Португалия
|25 октября 1995
|США
|13 мая 1995
|Франция
|11 апреля 1995
|Чехия
|6 января 1996
|Южная Корея
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