Армия обманутых партизан как плацдарм для захвата власти. Золотая пальмовая ветвь в Каннах.

Все уже было. Уже было время цыган - парадоксальный сюжет, закручивающийся по спирали, с каждым новым витком - еще на одну ноту выше. Бесконечное разворачивание завораживает, образность ошеломляет, чувства на пределе. Невольно ощущаешь какую-то притягательную особенность этой балканской этнической мешанины (славяне, турки, кого там только нет), какое-то отчаянное буйство и скрытую печаль. И, конечно же, никуда не мог деться тот грустный и одновременно циничный юмор, с которым режиссер смотрит на умирающую родину. Смотрит с любовью.

Франция-Югославия-Германия-Венгрия.