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Постер фильма Андерграунд
7.0
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7.0

Андерграунд

, 1995
Underground
Франция, Югославия, Германия, Венгрия / драма / 18+
Постер фильма Андерграунд
7.0

О фильме

Армия обманутых партизан как плацдарм для захвата власти. Золотая пальмовая ветвь в Каннах.

Все уже было. Уже было время цыган - парадоксальный сюжет, закручивающийся по спирали, с каждым новым витком - еще на одну ноту выше. Бесконечное разворачивание завораживает, образность ошеломляет, чувства на пределе. Невольно ощущаешь какую-то притягательную особенность этой балканской этнической мешанины (славяне, турки, кого там только нет), какое-то отчаянное буйство и скрытую печаль. И, конечно же, никуда не мог деться тот грустный и одновременно циничный юмор, с которым режиссер смотрит на умирающую родину. Смотрит с любовью.

Франция-Югославия-Германия-Венгрия.

В ролях

Лазар Ристовски
Actor playing Blacky
Миряна Йокович
Actress playing Natalija
Славко Штимац
Ivan
Мики Манойлович
Мики Манойлович
Actor playing Marko
Эрнст Штецнер
Эрнст Штецнер
Actor playing Franz
Эрнст Штецнер
Эрнст Штецнер
Actor playing Franz
Срджан Тодорович
Jovan
Мирьяна Каранович
Vera
Милена Павлович
Jelena
Данило Бата Стойкович
Deda
Бора Тодорович
Golub
Режиссер Эмир Кустурица
Сценарист Душан Ковачевич, Эмир Кустурица
Композитор Goran Bregovic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Югославия / Германия / Венгрия
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 11 апреля 1995
Дата выхода
12 сентября 1996 Аргентина
26 апреля 1996 Бразилия
5 января 1996 Великобритания
23 ноября 1995 Германия
24 января 1996 Испания
22 декабря 1995 Италия
18 апреля 2024 Китай
21 декабря 1995 Нидерланды
22 марта 1996 Португалия
25 октября 1995 США
13 мая 1995 Франция
11 апреля 1995 Чехия
6 января 1996 Южная Корея 15
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $182 134
Производство CiBy 2000, Pandora Filmproduktion, Novofilm
Другие названия
Underground, Podzemlje, Bila jednom jedna zemlja, Había una vez un país..., Il était une fois un pays, Maa-alused, Once Upon a Time There Was a Country, Pogrindis, Thế Giới Ngầm, Under jorden, Underground: Era Uma Vez Um País, Underground: Mentiras de Guerra, Undergrunn, Yeraltı, Андеграунд, Підпілля, Ъндърграунд, アンダーグラウンド, 地下, 地下社會, Underground - Mentiras de Guerra, Underground: Había una vez un país, Подземље, Подполье, Підземелля, 언더그라운드, Пiдпiлля

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
8 IMDb
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Обновлено 14 декабря 2023
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саундтрек фильма Андерграунд
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