Невесты приходят

Невесты приходят

Nevjeste dolaze 18+
О фильме

На отшибе боснийской деревни расположился трактир «Елена», названный так по имени бывшей своей владелицы. Теперь им заправляет Мартин, ее сын. Дела у заведения идут из рук вон плохо, посетителей нет целыми днями. Мартин пьет, издевается над женой, игнорирует родного брата — полную свою противоположность — и прислушивается лишь к мнению матери. Но однажды в трактире появляется незнакомец, который заказывает бренди и соль. После его ухода Мартин пробует начать новую жизнь, но она оказывается еще более жестока, чем он сам…

Страна Югославия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 1 января 1978
Дата выхода
1 января 1978 Босния и Герцеговина
Производство Televizija Sarajevo
Другие названия
Nevjeste dolaze, Arrivano le spose, As Noivas Estão Chegando, Gelinler Geliyor, Jönnek a menyasszonyok, Les mariées arrivent, Llegan las novias, Nadchodzą panny młode, Neveste prihajajo, The Brides Are Coming, Невесты приходят
Режиссер
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
В ролях
Милка Подруг-Кокотович
Богдан Диклич
Миодраг Крстович
Таня Побержник
Аднан Паланжик
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

