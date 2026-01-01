На отшибе боснийской деревни расположился трактир «Елена», названный так по имени бывшей своей владелицы. Теперь им заправляет Мартин, ее сын. Дела у заведения идут из рук вон плохо, посетителей нет целыми днями. Мартин пьет, издевается над женой, игнорирует родного брата — полную свою противоположность — и прислушивается лишь к мнению матери. Но однажды в трактире появляется незнакомец, который заказывает бренди и соль. После его ухода Мартин пробует начать новую жизнь, но она оказывается еще более жестока, чем он сам…