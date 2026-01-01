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О персоне
Фильмография
Никола Койо
Nikola Kojo
Киноафиша
Персоны
Никола Койо
Никола Койо
Nikola Kojo
Дата рождения
5 сентября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.9
Аисты вернутся
(2007)
8.0
Раны
(1998)
7.7
Черная свадьба
(2021)
Фильмография Никола Койо
Возвращение династии Зика 2
Povratak Zikine dinastije 2
комедия
2026, Сербия
7.6
Хайдук в Белграде
Hajduk u Beogradu
семейный
2025, Сербия / Словакия
Смотреть трейлер
4.2
Жикина династия: Возвращение
Povratak Zikine dinastije
комедия
2025, Сербия
Дети зла
криминал, триллер, детектив
2023, Сербия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.7
Черная свадьба
ужасы, детектив
2021, Сербия
5.4
Подмастерье Хлапич
Segrt Hlapic
приключения, семейный
2013, Хорватия
5.3
Парад
Parada
комедия, драма
2011, Словения / Македония / Хорватия / Сербия / Черногория
Смотреть трейлер
8.9
Аисты вернутся
драма, комедия, криминал
2007, Сербия
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