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Никола Койо Nikola Kojo
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Никола Койо

Nikola Kojo

Дата рождения
5 сентября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Аисты вернутся 8.9
Аисты вернутся (2007)
Раны 8.0
Раны (1998)
Черная свадьба 7.7
Черная свадьба (2021)

Фильмография Никола Койо

Возвращение династии Зика 2 Povratak Zikine dinastije 2
комедия 2026, Сербия
Хайдук в Белграде 7.6
Хайдук в Белграде Hajduk u Beogradu
семейный 2025, Сербия / Словакия
Смотреть трейлер
Жикина династия: Возвращение 4.2
Жикина династия: Возвращение Povratak Zikine dinastije
комедия 2025, Сербия
Дети зла
Дети зла
криминал, триллер, детектив 2023, Сербия
Черная свадьба 7.7
Черная свадьба
ужасы, детектив 2021, Сербия
Подмастерье Хлапич 5.4
Подмастерье Хлапич Segrt Hlapic
приключения, семейный 2013, Хорватия
Парад 5.3
Парад Parada
комедия, драма 2011, Словения / Македония / Хорватия / Сербия / Черногория
Смотреть трейлер
Аисты вернутся 8.9
Аисты вернутся
драма, комедия, криминал 2007, Сербия
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