Дженнифер Лав Хьюитт – актриса, певица, режиссер и писательница. Родилась 21 февраля 1979 года в небольшом техасском городе Уэйко. Мама будущей знаменитости работала логопедом, отец ремонтировал и поставлял медоборудование. Родители развелись, когда малышке Джен было всего полгода.

С детства Дженнифер отличалась особыми вокальными данными, участвовала в национальных конкурсах и ездила с гастролями по стране. В одном из кастинговых агентств маме Дженнифер – Патрисии Мэй Шипп – посоветовали переехать в Лос-Анджелес, где было больше возможностей для построения успешной карьеры юной и талантливой девочки.

Так Дженнифер попала в главный город американского киноискусства. Учебу в школе Линкольна она совмещала со съемками и занятиями музыкой. Первая волна успеха к Дженни пришла после участия в детской телепередаче Kids Incorporated. Будучи подростком, актриса и певица выпустила свой первый альбом Love Songs, который быстро разошелся среди японских слушателей.

Но всемирную славу Хьюитт обрела, когда сыграла главную роль в триллере «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Звездных ролей было еще немало, в том числе роль Мелинды Гордон в телесериале «Говорящая с призраками». Фильмография Дженнифер регулярно пополнялась новыми картинами, но многие зрители запомнили ее именно как мисс Гордон.

Дженнифер приписывали роман с Энрике Иглесиасом (после того, как девушка снялась в клипе на композицию Hero). Два года Дженни встречалась с коллегой Россом МакКоллом, тем не менее пара рассталась сразу после помолвки. Настоящую любовь кинозвезда встретила на съемочной площадке. Венчание Джей и актера Брайана Хэллисейя прошло тайно, в кругу близких родственников. У супругов есть двое маленьких детей.