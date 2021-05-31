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Дженнифер Лав Хьюитт

Jennifer Love Hewitt
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт Jennifer Love Hewitt
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Дата рождения
21 февраля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Уэйко, Техас, США
Рост
157 см
Биография Дженнифер Лав Хьюитт

Дженнифер Лав Хьюитт – актриса, певица, режиссер и писательница. Родилась 21 февраля 1979 года в небольшом техасском городе Уэйко. Мама будущей знаменитости работала логопедом, отец ремонтировал и поставлял медоборудование. Родители развелись, когда малышке Джен было всего полгода.

С детства Дженнифер отличалась особыми вокальными данными, участвовала в национальных конкурсах и ездила с гастролями по стране. В одном из кастинговых агентств маме Дженнифер – Патрисии Мэй Шипп – посоветовали переехать в Лос-Анджелес, где было больше возможностей для построения успешной карьеры юной и талантливой девочки.

Так Дженнифер попала в главный город американского киноискусства. Учебу в школе Линкольна она совмещала со съемками и занятиями музыкой. Первая волна успеха к Дженни пришла после участия в детской телепередаче Kids Incorporated. Будучи подростком, актриса и певица выпустила свой первый альбом Love Songs, который быстро разошелся среди японских слушателей.

Но всемирную славу Хьюитт обрела, когда сыграла главную роль в триллере «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Звездных ролей было еще немало, в том числе роль Мелинды Гордон в телесериале «Говорящая с призраками». Фильмография Дженнифер регулярно пополнялась новыми картинами, но многие зрители запомнили ее именно как мисс Гордон.

Дженнифер приписывали роман с Энрике Иглесиасом (после того, как девушка снялась в клипе на композицию Hero). Два года Дженни встречалась с коллегой Россом МакКоллом, тем не менее пара рассталась сразу после помолвки. Настоящую любовь кинозвезда встретила на съемочной площадке. Венчание Джей и актера Брайана Хэллисейя прошло тайно, в кругу близких родственников. У супругов есть двое маленьких детей.

Интересные факты о Дженнифер Лав Хьюитт
  • В титрах ранних фильмов актрисы можно заметить, что в них указывают только ее второе имя – Лав Хьюитт.
  • Джен могла сыграть роль старшей сестры Прю в сериале «Зачарованные» после ухода из проекта Шэннен Доэрти. Однако Хьюитт отказалась от предложения.
  • В 2005 году Дженнифер появилась на обложке Maxim, а через год редакция журнала включила актрису в топ-100 самых сексуальных звездных женщин.
  • Из-за буллинга и нездоровой критики в 2013 году Дженнифер пришлось удалиться из Twitter. Спустя несколько месяцев актриса восстановила аккаунт в соцсети.
  • Дальние родственники Дженнифер Лав Хьюитт – легендарная кантри-певица Пэтси Клайн, 33-й президент США Гарри Трумэн и известный преступник XIX века Джесси Джеймс.
Фильмография Дженнифер Лав Хьюитт
Одни дома
Одни дома
комедия, семейный 2021, США
5.0
По признакам совместимости
По признакам совместимости
мелодрама, комедия 2012, США
5.0
Кафе
Кафе
драма 2011, США
5.0
Дельго
Дельго
комедия, мелодрама, анимация, фантастика, приключения 2008, США
4.0
Гарфилд 2
Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия 2006, Великобритания / США
6.0
Вся правда о любви
Вся правда о любви
комедия, мелодрама 2005, Великобритания
5.0
Дьявол и Дэниэл Уэбстер
Дьявол и Дэниэл Уэбстер
драма, комедия, сказка 2004, США
6.0
Гарфилд
Гарфилд
семейный, комедия, анимация 2004, США
6.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
9 очень красивых актрис, которые так и не добились успеха в кино Эти девушки обладают потрясающей внешностью и несколькими интересными ролями в кино и сериалах. Но ни одна из них не номинировалась на «Оскар», не сыграла свою лучшую запоминающуюся роль и не обрела армию фанатов. И если для некоторых из них приоритеты сменились в сторону семьи, то остальным просто не повезло отличиться на «фабрике грез», несмотря на трудолюбие.
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31 мая 2021 11:30
Amazon снимет сериал по культовому слэшеру «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Сценарий шоу пишет Сара Гудман.
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16 октября 2020 13:52
Дженнифер Лав Хьюитт заменит Конни Бриттон в сериале «911» Дженнифер Лав Хьюитт получила одну из главных ролей во втором сезоне сериала «911 служба спасения». Актриса пришла на смену Конни Бриттон, покинувшей шоу. Лав Хьюитт сыграет Мэдди,
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15 мая 2018 12:01
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Фото: 42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт станет мамой в третий раз Актриса с мужем не планировали еще одного ребенка.
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19 мая 2021 14:28
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