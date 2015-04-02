Наша рецензия

Знаете, я вообще-то очень люблю кота Гарфилда – толстого, ленивого и самовлюбленного пожирателя лазаньи. Тем более что по части беспредельной лени мы с ним просто родственные души. Но то мультяшный Гарфилд в мультяшном же окружении – прожорливый эгоистичный эксцентрик, вечно попадающий в ужасные передряги, у которых нет, в сущности, никакой морали – одна только падающая мебель, да еще неистребимый дух приключений, навлекаемых на безнадежную кошачью голову. Поэтому я не без некоторого трепета…