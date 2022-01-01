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Звездные собаки: Белка и Стрелка Звездные собаки: Белка и Стрелка
Киноафиша Фильмы Звездные собаки: Белка и Стрелка Звездные собаки: Белка и Стрелка, 2010: актеры и роли
Звездные собаки: Белка и Стрелка 2010 / Россия
7.9 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Звездные собаки: Белка и Стрелка, 2010: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Святослав Ушаков Святослав Ушаков
В ролях
Евгений Миронов Евгений Миронов Yevgeny Mironov Елена Яковлева Елена Яковлева Сергей Гармаш Сергей Гармаш Инга Оболдина Инга Оболдина
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