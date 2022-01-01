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Звездные собаки: Белка и Стрелка
Звездные собаки: Белка и Стрелка, 2010: актеры и роли
Звездные собаки: Белка и Стрелка
2010 / Россия
Трейлер
7.9
Оцените
50
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Звездные собаки: Белка и Стрелка, 2010: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Святослав Ушаков
В ролях
Евгений Миронов
Yevgeny Mironov
Елена Яковлева
Сергей Гармаш
Инга Оболдина
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