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Скоро в прокате "Идеальная ложь"
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Степфордские жены
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The Stepford Wives
Степфордские жены
2004 / США
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7.1
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22
голоса
Рейтинг IMDb: 5.3
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