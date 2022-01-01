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Степфордские жены
Степфордские жены, 2004: актеры и роли
The Stepford Wives
Степфордские жены
2004 / США
Трейлер
7.1
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 5.3
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Степфордские жены, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Оз
Frank Oz
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Бетт Мидлер
Bette Midler
Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Фэйт Хилл
Гленн Клоуз
Glenn Close
Роджер Барт
Джон Ловитц
Jon Lovitz
Питер Дж. Роуэн
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