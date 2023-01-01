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Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
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Законы привлекательности
Законы привлекательности, 2004: актеры и роли
Laws of Attraction
Законы привлекательности
2004 / Ирландия / Великобритания / Германия
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Законы привлекательности, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Хауит
Peter Howitt
В ролях
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Джулианна Мур
Julianne Moore
Паркер Поузи
Parker Posey
Майкл Шин
Michael Sheen
Джонни Майерс
Jonny Meyers
Майк Дойл
Mike Doyle
Энни Райан
Annie Ryan
Венсан Марцелло
Сара Джеймс
Sara James
Дэвид Уилмот
David Wilmot
Сара Гилберт
Sara Gilbert
Нора Данн
Фрэнсис Фишер
Frances Fisher
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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