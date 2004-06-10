«Законы привлекательности»: Рецензия Киноафиши

Перво-наперво вот что: не нужно путать режиссера Питера Хауитта (Peter Howitt) с режиссером Питером Хьюиттом (Peter Hewitt). Первый поставил четыре фильма: «Осторожно, двери закрываются» (1998), «Антимонополия» (2001), «Джонни Инглиш» (2003) и, собственно, «Законы привлекательности». Второй, хотя и моложе на восемь лет, успел снять значительно больше: на его счету, в частности, «Занимашки» (1997), «Что случилось с Гарольдом Смитом?» (1999), «Гром в штанах» (2002) и кино про фантастически ленивого кота Гарфилда с голосом Билла Мюррея в оригинале и Олега Табакова в русском дублированном варианте, которое вскорости грядет на наших экранах. Не то чтобы между этими двумя режиссерами была какая-то принципиальная разница, скорее даже таковой и вовсе нет, но путать их все-таки не надо. Вот. Теперь что касается фильма. Скажу сразу: «Законы привлекательности» непохожи ни на тревожную «Антимонополию», ни на очаровательно ернического «Джонни Инглиша», а похожи зато на приторную мелодраматическую комедию «Осторожно, двери закрываются». Сюжет «Законов…» избит, и избит как минимум до полусмерти: на теме о том, как влюбляются друг в друга адвокаты по бракоразводным делам, не потоптался, кажется, только ленивый (да взять хотя бы недавнюю «Невыносимую жестокость» братьев Коэнов – правда, там Кэтрин Зета-Джонс изображала не адвокатессу, а брачную аферистку). Здесь сладкую парочку играют Пирс Броснан (Бонд. Джеймс Бонд) и Джулианна Мур (Старлинг. Кларисса Старлинг. Запасной состав). Сладкую в буквальном смысле слова, потому что значительная часть действия разворачивается вокруг пряников с розовой глазурью. Пирс живет в странной квартирке посреди китайского квартала, ходит в мятых пиджаках с расстегнутыми рукавами и считает адвокатов – своих «братьев по оружию» – отбросами общества, а бракоразводных адвокатов – плесенью под отбросами. Джулианна злоупотребляет кондитерскими изделиями, отдается без остатка работе и втайне мечтает отдаться без остатка кому-нибудь более приятному, чем работа. Например – Пирсу. Разумеется, они не могут не пожениться, хотя им и придется проделать эту операцию дважды: первый раз – у черта на куличках под безнравственным воздействием ирландской самогонки, второй раз – под опекой судьи, которой перед этим довелось несколько процессов подряд выслушивать их почти семейные перебранки. Юмор у Хауитта и компании в большинстве случаев вполне презентабелен и уместен, хотя некоторые шутки (про козлиные яйца, например, или про жир, высасываемый из задницы и вкалываемый в губы) способны зародить определенное сомнение касательно авторского вкуса. Но вот начиная с того места, где главные герои пытаются восстановить свой пошатнувшийся – изрядно, надо сказать, карнавальный – брак, искренне советую всем людям доброй воли дальше не смотреть. Там ирония почти начисто пропадает и Пирс с Джулианной начинают пускать мыльные (точнее, мыльнооперные) пузыри чувств, перемежаемые жуткими банальностями о преодолении трудностей семейной жизни и т. д. и т. п. и пр. и др. К тому же Джулианна Мур, и до того-то не слишком блиставшая темпераментом и талантами, окончательно зачахла и вышла в тираж: она скверно выглядит, скверно двигается и скверно играет, так что единственный эпизод, который ей по-настоящему удался, – там, где у ее героини онемели губы после какой-то высокоградусной кубинской гадости. Фильм называется Laws of Attraction, что прокатчики перевели как «Законы привлекательности». Но attraction – это еще и «влечение» (помните знаменитый фильм Эдриана Лайна с Майклом Дагласом и Гленн Клоуз «Роковое влечение» (Fatal Attraction)?..), и «притяжение, тяготение», так что по смыслу надо было бы перевести именно как «Законы влечения», «Законы тяготения». Однако у слова аttraction есть еще одно значение (наиболее внятное для русского слуха и буквально воспроизводящее оригинал) – «аттракцион». Вот аттракциона-то в фильме как раз и нет – нет дерзости, искрометности, ухарства, что ли, или, черт ты с ним, цыганщины. Но, впрочем, если не смотреть до конца, то первый час можно провести вполне весело. Алина Воронцова